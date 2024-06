China oferta um lote de materiais desportivos a STP

Os materiais desportivos oferecidos pela cooperação chinesa destinam-se a várias federações desportivas de S. Tomé e Príncipe e ao departamento do desporto escolar.

«Estou convencida de que este lote de materiais como bolas de futebol, basquetebol, andebol e voleibol, bem como anéis de ginástica, entre outros, vai contribuir para a promoção do desporto e do desenvolvimento integral dos jovens de S. Tomé e Príncipe» – disse Xu Yingzhen, Embaixadora da China no arquipélago.

Xu Yingzhen – Embaixadora da China em STP

Para a ministra da juventude e desporto, a oferta não é apenas um gesto de solidariedade, mas também um investimento no futuro dos jovens e no desenvolvimento do desporto em S. Tomé e Príncipe.

«A massificação do desporto e a implementação do desporto escolar nacional são pilares fundamentais do programa do XVIII Governo Constitucional. Com estes novos recursos, damos mais um passo em direção à realização desses objetivos, promovendo não só a saúde e o bem-estar dos nossos jovens, mas também fomentando os valores de disciplina, trabalho em equipa, cooperação e excelência» – disse Eurídice Medeiros, Ministra da Juventude e Desporto.

A China prometeu continuar a reforçar os intercâmbios e a cooperação com S. Tomé e Príncipe nos domínios de juventude e desporto, de modo a promover a compreensão e a afinidade mútuas entre os dois povos e a trazer maiores benefícios para ambas partes.

A entrega foi testemunhada pelos responsáveis das federações desportivas e do desporto escolar.

José Bouças