STP presente no Campeonato Africano de Atletismo

São Tomé e Príncipe participa na 23ª edição do campeonato africano de atletismo com dois atletas.

Gorete Semedo, é a grande esperança dos santomenses nesta edição, a decorrer em Doula nos Camarões de 21 a 26 do mês em curso. E Gorete promete dar o melhor para não defraudar as espectativas.

«Vou lutar até a última gota para fazer o melhor. Se conseguir uma medalha, será muito bom e vou ficar muito feliz, tanto eu como os santomenses».

A atleta, que trocou o Benfica pelo clube português Varzim, vai representar São Tomé e Príncipe nas provas de 100 e 200 metros.

O quinto lugar conseguido no último campeonato Ibero/Americano deixa a atleta mais confiante.

«No mês passado, fui ao Ibero-americano que decorreu no Brasil. Fiquei na quinta posição nos 100 metros. Foi uma competição de alto nível. O quinto lugar foi muito bom, estou contente porque foi a minha melhor participação numa competição internacional que me deixou mais próxima do podium. Acredito que se continuar a trabalhar bem, chegarei mais facilmente ao podium».

Ismael Freitas, a única presença masculina, vai transportar a bandeira de São Tomé e Príncipe no campeonato de Doula. Vai entrar na pista para a prova dos 800 metros.

«Vou com a espectativa de dar o meu melhor, ter um bom tempo para poder participar nos jogos olímpicos».

