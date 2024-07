Adilson Fernandes e a portuguesa Lília Gonçalves venceram a maratona de S.Tomé

os 44 anos, Adilson Fernandes percorreu a distância de 42 quilómetros entre a cidade de Angolares, no sul da ilha, e a cidade de S. Tomé, em 3 horas, 16 minutos e 23 segundos. Menos dois minutos em relação ao 2.º classificado.

Na prova feminina, a portuguesa Lília Gonçalves, de 58 anos, que fez o percurso em 5 horas, 3 minutos e 4 segundos foi a primeira a cortar a meta.

Os vencedores quer em masculino, quer em feminino arrebataram o prémio monetário no valor de 800 euros, cada.

Na meia maratona, no percurso Praia das sete ondas a cidade capital numa distância de 21 km, Gil Quintas foi o mais rápido, com o tempo de 1 hora, 25 minutos e 49 segundos.

Já na minimaratona, na distância de 10 quilómetros, entre Santana e a Cidade de S. Tomé, Ronaldo Sousa conquistou o primeiro lugar, com o tempo de 36 minutos, 42 segundos.

Este ano a competição realizada sob o lema “construindo um país de campeões” mobilizou participantes nacionais e estrangeiros.

A maratona de S. Tomé é uma organização da federação santomense de atletismo com apoios do governo, do comité olímpico, das fundações Real Madrid e Filhos de S. Tomé e Príncipe, do sistema das nações unidas e da CST.