UDRA de Angolares e JUBA de Diogo Simão empatam sem golos na última jornada da primeira volta

Foi um jogo dominado pela equipa Juba de Diogo Simão que logo nos primeiros minutos colocou à prova o guarda-redes Zequinha.

A jogar num sistema de 4-4-2, a equipa comandada pelo técnico Abdelramane dominava o meio campo e, em tabelas curtas, criava situações difíceis para a formação adversária.

Contra a corrente do jogo, Dólar, o mais poderoso atacante da UDRA, desperdiçou uma soberana oportunidade para abrir o marcador, no relvado sintético do nacional 12 de Julho. Depois de receber um passe à entrada da pequena área, atirou ao lado da baliza defendida por Danger.

A Juba respondeu no minuto seguinte, mas Anderson cabeceou por cima, para desespero dos adeptos na equipa mezochiana.

O filme da primeira parte repetiu-se na segunda. No último minuto da partida a Juba perdeu a mais clara oportunidade de sentenciar o jogo.

Com o empate a Juba passa a somar 14 pontos enquanto que a UDRA de Angolares soma 19 pontos e ainda não foi desta que conseguiu regressar às vitórias.

A equipa da UDRA, uma das candidatas ao título, está a gora a cinco pontos do líder, o Agropsort de Monte Café que bateu o Sporting de Praia Cruz por 3-1.

José Bouças