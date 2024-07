Jogos escolares foram reativados e vão continuar em 2025

A entrega de prémios aos vencedores constituiu o ponto alto do encerramento dos jogos escolares 2024 em S. Tomé e Príncipe.

«O desporto escolar para nós é a base do desporto de forma geral. Vocês demonstraram nestes dois dias que são verdadeiros campeões» – disse Eurídice Medeiros, Ministra da Juventude e Desporto.

Quatro modalidades: atletismo, Xadrez, voleibol e futsal fizeram parte dos jogos. Os alunos aplaudiram a iniciativa.

«Isso é que vai promover o desporto e vai criar novos atletas para representar STP. Há muitas crianças em S. Tomé e Príncipe com talento, mas que não têm oportunidades. E esses jogos vieram demonstrar isso mesmo» – sublinhou Sinilson Viana, aluno da escola secundária de Santana.

O desporto escolar é visto como uma das melhores vias para potenciar o desporto.

«O desporto em qualquer país tem que começar na escola. O desporto escolar é a fonte de talento, é a base de qualquer tecido desportivo nacional» – enalteceu , Miguel Correia, perito em desporto que está no país numa missão de seis meses junto ao ministério do desporto.

O departamento do desporto escolar do ministério da educação já tem programada a próxima edição.

«Vamos arrancar o ano letivo em setembro juntamente com o desporto escolar. Vamos promover diferentes eliminatórias e no final do ano letivo temos esses grandes jogos. Em suma o desporto escolar é para ficar» – assegurou Jaylson de Carvalho.

A cerimónia de encerramento dos jogos escolares-2024 aconteceu no maior de estabelecimento do ensino do arquipélago, o liceu nacional.

José Bouças