Juba e 6 de setembro empatam no arranque da segunda volta do campeonato

Foi uma bela partida de futebol no relvado sintético do nacional 12 de julho com o primeiro sinal de perigo a ser dado pela Juba. Maroni numa incursão pela direita rematou forte por cima da baliza defendida por Anastácio.

Minutos depois, outra vez o perigo a rondar a baliza do 6 de setembro. Valeu a atenção do guarda-redes da equipa militar.

Num jogo de parada e resposta, uma jogada combinada quase resultava em golo para os comandados do técnico “Gimboá” que regressa ao ativo cerca de um ano depois.

6 de setembro que viria a desperdiçar mais uma ocasião para marcar. Tavarinho assistido na esquerda não conseguiu desviar para o fundo da baliza adversária.

Maroni lançado em profundidade isolou-se e fez o primeiro da partida para a Juba de Diogo Simão.

Em desvantagem, o 6 de setembro entrou para o segundo tempo com a pressão em alta à procura do empate que só viria a acontecer em cima do minuto 90. Um golo de cabeça apontado por 111 na sequência de um livre cobrado por Francisco na ala esquerda.

Com o empate, o 6 de setembro passa a somar 21 pontos enquanto a Juba de Diogo Simão se mantém no meio da tabela com 14 pontos. Lidera a prova o Agrosport de Monte Café com 27 pontos depois de bater o Guadalupe por 1-0.

José Bouças