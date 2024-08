Atletismo em crise: Falta de apoios trava o crescimento da modalidade em STP

O atletismo em São Tomé e Príncipe está a regredir a cada dia que passa. Há mais de 20 anos que recordes nacionais em algumas especialidades não são batidos.

«Por exemplo o recorde nacional de mil e quinhentos metros e o recorde nacional dos oitocentos metros, há mais de 20 anos que ninguém consegue bater».

A preocupação é do presidente da federação santomense de Atletismo. Simão de Carvalho, antigo atleta, vê com tristeza o afundar da modalidade no arquipélago. A falta de investimento está na origem do retrocesso do atletismo santomense.

FOTO : Simão Carvalho

Segundo Simão de Carvalho a boa vontade não é suficiente para conseguir resultados. São necessários apoios, sobretudo financeiros para que o atletismo possa regressar ao pódio.

«Sem dinheiro, praticamente não se pode fazer nada. Nós temos muita vontade, temos desenvolvido atividades principalmente fora da cidade capital para poder angariar maior número de atletas para a nossa modalidade, mas o que nos trava é encontrar condições para a continuidade do trabalho».

Todas as projeções feitas encontram pelo caminho a mesma barreira, a falta de condições.

«Temos atletas já selecionados para formarem a pré-seleção nacional, porque temos a ideia de formar uma pré-seleção de iniciados, uma juvenil e outra sénior, mas para isso é necessário ter condições financeiras, pelo menos, para custear o transporte desses atletas para os treinos e o acompanhamento deles a nível escolar».

As dificuldades do Estado refletem-se no apoio quase insignificante que é dado ao desporto.

«Nesse momento a nossa situação está muito complicada, muito complicada mesmo» – desabafou Simão de Carvalho com um olhar sobre o futuro incerto e pouco animador do atletismo em São Tomé e Príncipe.

José Bouças