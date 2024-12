Daniel Zola e Elisa Dias venceram a 5.ª edição da meia-maratona “Simão de Carvalho”

Arrancou na linha da frente, assumiu a liderança minutos depois e nunca mais a largou. Daniel Zola, atleta de 22 anos das terras altas de Monte Café foi o vencedor da meia maratona “Simão Carvalho”. Percorreu os 21 quilómetros em uma hora, 24 minutos e 44 segundos.”

Ronaldo Sousa Pontes, atleta do centro Olympafrica de Folha Féde, cruzou a linha de chegada cerca de um minuto depois, garantindo a segunda posição.

No setor feminina, a vencedora foi a jovem atleta da Vila de Ribeira Afonso, Elisa Dias, de 20 anos. Percorreu os 21 quilómetros em uma hora, 56 minutos e 15 segundos.

Os vencedores da prova, tanto na categoria masculina quanto na feminina, receberam um prémio de 9 mil dobras, equivalente a 365 euros, além de medalhas e brindes da companhia santomense de telecomunicações.

Os prémios para o segundo e terceiro lugares foram de 6.500 dobras, cerca de 260 euros e 5 mil dobras, aproximadamente 200 euros.

A meia maratona “Simão Carvalho” é uma homenagem ao antigo atleta e atual treinador de atletismo santomense.

Simão de Carvalho mostrou-se orgulhoso por receber a homenagem ainda em vida.

A quinta edição desta meia-maratona contou com o apoio do governo, da Federação Santomense de Atletismo, do Comité Olímpico Santomense, da CST e da Fundação Filhos de São Tomé e Príncipe.

José Bouças