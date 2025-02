UDRA de Angolares empata a uma bola com o Vitória do Riboque na 1ª jornada do campeonato de futebol

O jogo teve um sentido único no primeiro tempo, com a supremacia da equipa da UDRA, que viu o principal reforço para esta temporada marcar o primeiro golo com as cores de Angolares.

Vando, o melhor marcador da época passada, num livre direto à saída do círculo central, atirou forte para o fundo da baliza. Foi um golo que teve algumas culpas para o guarda-redes do Riboque, que poderia ter feito melhor.

O puxão de orelhas dado pelo técnico Jocy aos seus pupilos ao intervalo, surtiu efeito. O Vitória do Riboque entrou para a segunda metade com maior determinação em correr atrás do empate.

Brader, isolado, teve tudo para empatar a partida. Tentou o chapéu, mas a bola saiu ao lado da baliza defendida por Gabriel, para o desespero dos adeptos do Riboque.

Uma brincadeira de Gabriel foi fatal para a UDRA de Angolares. O guarda-redes não conseguiu aliviar a tempo a bola da pequena área e acabou por cometer falta para grande penalidade.

Brader, chamado a cobrar, fez o empate para a equipa do Riboque.

A UDRA de Angolares e o Vitória do Riboque empataram a uma bola na primeira jornada do principal escalão de futebol em São Tomé.

Concluída a primeira jornada, a competição é liderada pelo 6 de Setembro, graças à goleada de 5-2 imposta ao Desportivo de Guadalupe. A equipa campeã em título, o Agrosport de Monte Café, cumpriu sua missão ao vencer a Udescai de Água Izé por 3-2.

José Bouças