UDRA de Angolares aplica chapa 7 ao Desportivo de Guadalupe

Foi uma goleada à moda antiga com que a UDRA de Angolares derrotou o recém-promovido Desportivo de Guadalupe, que começou cedo a ser construída com um golo de João.

Apenas dois minutos depois, uma combinação perfeita da equipa liderada por Eduardo Malé resultou no segundo golo, marcado por Edney. Num cruzamento com precisão vindo da direita, Jidley encostou para o 3-0.

A goleada começou a ser consumada quando Edney foi derrubado na grande área. O árbitro não hesitou em assinalar a penalidade, que Vando marcou de forma eficaz, fazendo 4-0, com que as equipas foram para os balneários.

Na segunda metade do jogo, mesmo com a quebra do ritmo por parte da UDRA, o quinto golo não demorou a surgir, novamente por Jidley, numa jogada vistosa da equipa de Angolares.

Vando destacou-se novamente ao marcar de cabeça o sexto golo.

Danilo, que entrou no final do jogo, selou a goleada com um livre direto, fechando o placar em 7-0.

O Desportivo de Guadalupe sofreu a terceira goleada consecutiva neste arranque do campeonato. Já a UDRA comemora a sua primeira vitória.

O campeonato de São Tomé é liderado por três equipas com sete pontos cada: Agrosport de Monte-Café, Juba de Diogo Simão e Sporting de Praia Cruz. No próximo fim de semana, o campeonato dará lugar à primeira eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe.

José Bouças