UDRA de Angolares quebra invencibilidade do Agrosport de Monte Café e Praia Cruz sobe ao trono

A UDRA de Angolares impôs a primeira derrota da temporada ao Agrosport de Monte Café, vencendo por 3-1. Foi no jogo da quinta jornada do principal escalão de futebol em São Tomé.

Um jogo equilibrado no primeiro tempo, com a UDRA a abrir o marcador aos 20 minutos. Hernane cabeceou para o fundo da rede, aproveitando um cruzamento resultante de um pontapé de canto.

Dois minutos depois, o árbitro assinalou grande penalidade a favor do Agrosport, após a bola tocar no braço de Hernane dentro da área.

O capitão Bobô converteu de forma exemplar, garantindo o empate até ao intervalo.

Na segunda parte, a UDRA voltou mais determinada. João, com um toque subtil, desviou a bola do guarda-redes Zequinha e colocou a equipa de Angolares novamente na frente.

Apesar do controlo da UDRA, uma falha do guarda-redes Gabriel quase resultava no empate. Valeu a intervenção do central da equipa do sul da ilha de São Tomé.

A situação complicou-se ainda mais para o Agrosport com a expulsão do central Piquê, que travou João quando ia isolado em direção à baliza adversária.

Na cobrança do livre, Vando bateu forte, Zequinha defendeu parcialmente, mas Nay, com tranquilidade, marcou o terceiro golo e selou a vitória.

Com este triunfo, a UDRA de Angolares somou sua segunda vitória no campeonato. Já o Agrosport experimentou o sabor amargo da derrota pela primeira vez na competição.

Com a derrota do Agrosport de Monte Café, o Sporting de Praia Cruz assumiu a liderança ao vencer em casa o Desportivo de Oque Del Rei por 2 a 0. Os Leões do Mar agora acumulam 13 pontos na competição.

José Bouças