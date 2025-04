Simão Carvalho renova mandato e promete reforçar o atletismo em STP

O presidente da Federação Santomense de Atletismo reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar para que a modalidade represente com dignidade São Tomé e Príncipe.

Simão Carvalho assumiu o desafio de fortalecer o atletismo no arquipélago, com foco na formação, na participação internacional e no desenvolvimento sustentável da modalidade.

Simão Carvalho, ex-fundista e professor de atletismo, foi reconduzido à presidência da Federação Santomense de Atletismo para um novo mandato de quatro anos.

Candidato único ao congresso, eleito por unanimidade pelos delegados, garantiu que continuará a trabalhar para consolidar o atletismo como um símbolo do desporto nacional.

“O atletismo santomense vai tentar reconquistar aquilo que ao longo dos anos temos vindo a fazer, ser uma das modalidades que continua e que continuará a representar o nosso país de forma condigna.”

O presidente reeleito reconheceu os desafios que precisam ser superados para concretizar essa ambição.

“Desafio de reestruturar a nossa federação, desafio de aumentar o número de praticantes e de melhorar os nossos resultados.”

Durante a cerimónia, o presidente do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe garantiu o reforço da cooperação com a Federação, prometendo um trabalho conjunto no dia a dia para o desenvolvimento do desporto no arquipélago.

“Porque o atletismo é uma das modalidades que representa São Tomé e Príncipe com dignidade, apesar dos problemas com que as federações convivem no seu dia-a-dia”, disse João Costa Alegre Afonso.

Entre as prioridades de Simão Carvalho para este novo ciclo está a massificação da prática do atletismo em todo o território nacional, um passo considerado essencial para fortalecer a modalidade e ampliar a base de atletas em São Tomé e Príncipe.

José Bouças