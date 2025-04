Agrosport impõe a primeira derrota da temporada ao Sporting de Praia Cruz

O Agrosport de Monte Café quebrou a invencibilidade do Sporting de Praia Cruz na temporada ao vencer por 2 a 1. Foi em partida válida pela 6ª jornada do principal escalão do futebol de São Tomé.

O jogo, repleto de emoções e alternâncias, teve seu primeiro golo aos 27 minutos, quando o atacante Dólar foi derrubado na grande área, resultando em uma grande penalidade.

Edson, encarregado da cobrança, não dececionou e colocou o Sporting de Praia Cruz na frente.

Determinado, o Agrosport de Monte Café buscou o empate, que veio com Cley, aproveitando uma falha da defesa dos Leões do Mar.

O placar de 1 a 1 ao intervalo refletia o equilíbrio entre as equipas, diante de uma torcida vibrante no Estádio Nacional 12 de Julho.

No segundo tempo, o capitão do Agrosport, Bobô, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo ao interromper um contra-ataque perigoso do adversário.

Apesar da inferioridade numérica, a equipa reagiu com ainda mais intensidade.

Jackson, jovem promessa, brilhou ao conquistar uma grande penalidade após envolver a defesa do Praia Cruz. Samuel converteu com frieza, garantindo o 2 a 1 para o Agrosport.

Além de sofrer sua primeira derrota no campeonato, o Sporting de Praia Cruz viu sua defesa ser superada pela primeira vez na temporada.

Com o fecho da 6ª jornada, Agrosport de Monte Café e Sporting de Praia Cruz dividem a liderança da prova, com 13 pontos cada.

José Bouças