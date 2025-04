Vitória do Riboque esmaga Ototó

O Vitória do Riboque protagonizou uma goleada memorável, vencendo o Desportivo de Ototó por 7-0 na segunda eliminatória da Taça de São Tomé e Príncipe.

Foi uma verdadeira festa do futebol no relvado sintético do Riboque, com um triunfo à moda antiga. O Vitória do Riboque, clube do primeiro escalão, recebeu e impôs uma pesada derrota ao Desportivo de Ototó, da divisão de honra.

O marcador foi inaugurado aos 18 minutos por Derciley, que, livre de marcação na esquerda, disparou com força a entrada da área, enviando a bola diretamente para o fundo das redes adversárias.

A vantagem aumentou após uma falha defensiva de Ototó, quando Brader aproveitou a desorganização para fazer o 3-0.

A parceria entre os atacantes do Vitória do Riboque mostrou toda a sua eficácia, com Brother a bisar aos 41 minutos.

Logo no início da segunda parte, o Vitória do Riboque ampliou ainda mais a vantagem para 4-0. Brater foi derrubado dentro da área e converteu com precisão a grande penalidade.

O quinto golo veio com Derciley a marcar novamente, enquanto Brater, inspirado e aproveitando a fragilidade defensiva do Ototó, voltou a balançar as redes para o 6-0.

Nos minutos finais, Messi, recém-entrado, conseguiu conquistar uma grande penalidade. Chamado para a cobrança, o jovem fechou a goleada por 7-0.

Com esta derrota expressiva, o Desportivo de Ototó, que compete na divisão de honra, despede-se da Taça de São Tomé e Príncipe ainda na segunda eliminatória, levando consigo o peso de um resultado amargo.

José Bouças