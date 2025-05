UDRA vence o Sporting de Praia Cruz por 2-0 e isola-se na liderança do campeonato

Quando aos dois minutos, o árbitro expulsou o defesa Evandro, da UDRA, após impedir uma investida perigosa de Edson, que avançava isolado rumo à baliza adversária, o cenário parecia desenhar-se como uma tarde difícil para a equipa de Angolares.

Puro engano: a equipa mostrou união, reorganizou sua estrutura dentro de campo e conquistou o primeiro golo por Wando, ao converter um penálti após toque de Kazenga com a mão na bola dentro da grande área.

Mesmo com um jogador a menos, a UDRA ampliou a vantagem. Num cruzamento da direita, Ronaldo surgiu com precisão e cabeceou para o fundo das redes, sem hipótese para o guarda-redes Satã.

O 2-0 ao intervalo refletia a ineficácia e a desorganização da equipa de Praia Cruz, que voltou para o segundo tempo determinada a reverter o marcador. Criou duas oportunidades claras, mas ambas esbarraram na trave: primeiro foi Dólar e depois Nandinho.

O Sporting de Praia Cruz ainda teve oportunidade de reduzir a desvantagem. Mas Dólar, de grande penalidade, não conseguiu bater o guarda-redes Gabriel.

Nos instantes finais, o central Yaya, do Praia Cruz, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após impedir um ataque promissor da UDRA.

Num jogo repleto de emoções, a UDRA de Angolares superou o Sporting de Praia Cruz e garantiu a vitória por 2-0.

O Praia Cruz, que chegou à 10ª jornada com os mesmos pontos que a equipa de Angolares, só pode lamentar as falhas próprias.

Com este resultado, a UDRA de Angolares mantém-se na liderança, agora isolada, com 23 pontos, enquanto os Leões do Mar seguem na segunda posição, com 20 pontos.

José Bouças