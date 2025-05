Vitória do Riboque venceu a UDRA de Angolares por 3-2

Foi na abertura da décima segunda jornada do principal escalão do futebol em São Tomé num grande jogo de futebol no arranque da segunda volta do campeonato que teve como palco o relvado sintético do Riboque.

A partida começou equilibrada, com oportunidades para ambos os lados, mas o primeiro golo só surgiu perto do final da primeira parte, quando Brader, isolado, aproveitou uma falha defensiva da UDRA para abrir o marcador.

O resultado de 1-0 ao intervalo refletia alguma superioridade dos comandados pelo mister Jocy nos primeiros 45 minutos.

Na segunda parte, o Vitória de Riboque manteve a pressão e, numa boa combinação de ataque, Brader voltou a mostrar eficácia para fazer o 2-0.

Em desvantagem, a UDRA reagiu com mudanças táticas e João, na primeira oportunidade que teve, reduziu para 2-1.

Apenas um minuto depois, o mesmo João voltou a marcar para a equipa de São João de Angolares, deixando o marcador de novo empatado.

O jogo ganhou ainda mais emoção, com Vando quase a virar o placar na marcação de um livre perto da área, defendido com classe por Richmond.

Mas o Vitória de Riboque não desistiu e conquistou uma grande penalidade após falta do guarda-redes da UDRA.

Chamado a bater, Brader viu Gabriel defender o primeiro remate, mas na recarga garantiu o terceiro golo e selou a vitória da equipa da capital, por 3-2.

As duas equipas estão agora separadas por apenas um ponto na classificação. A UDRA está no segundo lugar com 23 pontos, enquanto o Vitória do Riboque vem logo a seguir, agora com 22.

José Bouças