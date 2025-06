UDRA de Angolares firme na liderança com vitória sobre o Agrosport

A UDRA de Angolares continua firme na liderança do campeonato de futebol de São Tomé, somando agora 35 pontos, após vencer este fim de semana o Agrosport de Monte Café por 3-1. O jogo, disputado à porta fechada no campo do Riboque, teve momentos intensos, especialmente nos primeiros minutos.

O Agrosport entrou determinado, com os olhos postos na baliza adversária. Logo no início, Maki ultrapassou a defesa da UDRA e rematou para uma defesa espetacular de Gabriel.

Pouco depois, foi Lúcio quem arriscou de longe, obrigando novamente o guarda-redes da UDRA a uma intervenção de alto nível.

Apesar do domínio inicial da equipa das terras altas, foi a UDRA a inaugurar o marcador: o avançado da formação de Angolares surgiu isolado pela direita e disparou um autêntico míssil, sem hipótese para Kiki.

Empolgada com a vantagem, a UDRA ampliou o resultado por intermédio de Vando, que deixou vários adversários para trás antes de finalizar com classe.

Na segunda parte, Edney, lançado na direita por Vando, desperdiçou uma excelente oportunidade para fazer o terceiro, atirando ao lado.

O Agrosport reagiu e reduziu por Rafa, aumentando a pressão em busca do empate.

Contudo, já perto do apito final, um erro de Kiki, ao tentar repor a bola em jogo, permitiu a Vando fazer o terceiro da UDRA, selando o 3-1 final.

Com este resultado, a UDRA consolida a liderança com 35 pontos, enquanto o Agrosport mantém os 22.

Vando continua a destacar-se como o melhor marcador da prova, somando agora 17 golos.

José Bouças