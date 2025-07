Vitória do Riboque mantém viva a luta pelo título com goleada sobre Guadalupe

O Vitória do Riboque venceu o Desportivo de Guadalupe por 5-0, em partida referente à 17.ª jornada do principal escalão do futebol de São Tomé e Príncipe.

Num jogo sem grandes dificuldades para o Vitória do Riboque, o marcador foi inaugurado logo aos 4 minutos por Brother, na conversão de uma grande penalidade assinalada após falta cometida sobre ele na grande área.

O próprio Brother aumentou a vantagem pouco depois, aproveitando a superioridade coletiva da equipa da casa.

O terceiro golo, que completou o hat-trick do avançado, surgiu numa jogada de belo efeito finalizada com o pé esquerdo.

Ainda na primeira parte, Brother voltou a brilhar ao marcar o quarto golo com um toque subtil. Um póquer para do jogador em maior destaque do Vitória do Riboque.

A expulsão do defesa Stvem, na segunda parte, agravou ainda mais a situação da equipa de Guadalupe. Com um homem a mais, o Vitória do Riboque chegou ao quinto golo por intermédio de Hernâni, que cabeceou com precisão após cobrança de pontapé de canto.

Com esta vitória expressiva, o Vitória do Riboque tem agora 33 pontos e permanece firme na luta pelo título no principal escalão do campeonato de São Tomé, enquanto o Desportivo de Guadalupe, com apenas 10 pontos, continua na zona de despromoção.

Na liderança da prova mantém -se a UDRA de Angolares que venceu o Inter de Bombom por 2-1.

José Bouças