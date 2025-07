Inter de Bombom na final da Taça após épico duelo com Praia Cruz

O Inter de Bombom garantiu um lugar na final da Taça de São Tomé e Príncipe, ao vencer o Sporting de Praia Cruz por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após um empate eletrizante a 2-2 no tempo regulamentar. Hernani, guarda-redes do Inter, foi o herói da tarde ao defender três penáltis.

Num jogo cheio de intensidade desde o apito inicial, o Sporting Praia Cruz abriu o marcador aos 12 minutos com um cabeceamento certeiro de Classe, na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda parte, o central Cazenga viu cartão vermelho direto ao cortar com a mão uma jogada perigosa do Inter.

Mesmo em desvantagem numérica, o Praia Cruz ampliou para 2-0 com Emerson a finalizar ​depois de um passe do capitão Edson.

Quando tudo apontava para a vitória dos “leões do mar”, Júnior foi expulso por acumulação de amarelos, e o Inter aproveitou os minutos finais para empatar: primeiro por Edmilson, recém-entrado, e depois por Aylton, na conclusão de uma boa iniciativa coletiva.

Na decisão por penáltis, brilhou Hernani, defendendo três remates e levando o Inter de Bombom à tão desejada final.

Na final da taça, o Inter de Bombom terá pela frente o Agrosport de Monte Café, que garantiu a vaga ao vencer na outra meia-final o Desportivo Militar de 6 de setembro por 3-1.

José Bouças