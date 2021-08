Inocência Mata (FLUL/CEC)

No dia 24 de Julho tive o privilégio de abrir, na Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, a Cerimónia de Entrega das Cartas de Curso dos estudantes da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe (ULSTP) que terminaram o curso em 2020. Foi a 1ª vez que tive a oportunidade de estar presente porque normalmente essa cerimónia acontece em Abril – em pleno ano lectivo. Na altura fiz uma intervenção, em que tentei enquadrar o Ensino Superior num país como São Tomé e Príncipe e o lugar da ULSTP nesse contexto. Ora, como a TVS – a única televisão do país! –,que repetiu 2-3 vezes outras intervenções, ostensivamente voltou a ignorar a minha presença e nem sequer uma única vez se dignou passar um único segundo de qualquer imagem sobre a minha intervenção, quando deveria fazê-lo por ser um ÓRGÃO PÚBLICO, decidi publicar o texto da minha intervenção:

UM TÃO UTÓPICO GESTO

Permitam-me, antes de mais, cumprimentar de forma deferencial os estudantes finalistas, que foram os dinamizadores da nossa presença aqui! Sois, hoje, os mordomos da Festa!

Sinto-me imensamente honrada por estar aqui, nesta pioneira instituição são-tomense, a participar, pela primeira vez, nesta cerimónia em que é me concedida a distinção de vos dar as boas vindas!

A Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe é um projecto arrojado, numa altura em que havia vozes que defendiam que um país como São Tomé e Príncipe, pequeno e insular, não careceria de uma instituição do ensino superior. Habituámo-nos, e normalizámos, a ideia de que a formação de quadros se faz no exterior do país, mediante bolsas de estudo, ou não (embora este não seja uma parcela minúscula), dependentes da boa vontade de países amigos, e com a probabilidade de um legítimo destino diferente que os formados possam querer para as suas vidas no exterior.

Esta subvalorização do ensino superior como um dos motores do desenvolvimento, que em África se tinha interiorizado, foi desmontada na Conferência de Paris sobre o Ensino Superior, organizada em 1998 pela UNESCO – refiro-me à WORLD CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY: VISION AND ACTION – assim como, dois anos depois, pelo relatório da equipa conjunta UNESCO/Banco Mundial, apresentado em Fevereiro de 2000, em Nova Iorque, durante a Semana do Ensino Superior. Nestes mais de 20 anos depois desta conferência, muito se tem feito em termos do ensino superior e da investigação em África, de que um dos mais evidentes gestos foi a criação do CODESRIA (Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique/Council for the Development of Social Science Research in Africa/Conselho para o Desenvolvimento da Pesquisa em Ciências Sociais em África), criado em 1973 e sediado em Dacar. E desses gestos vieram sinais evidentes de que a filosofia prevalecente nas últimas quase três décadas teria que ser revertida para mudar a aparentemente crónica situação de dependência técnica de África que tem sempre de recorrer ao exterior – mormente ao Ocidente – para a formação de quadros e para o conhecimento técnico-científico, resultando desta situação uma ausência de investigação e um ambiente de trabalho que não incentivam o técnico africano a permanecer no seu país e fazer aí o que tão bem faz fora. Por isso, um dos artigos da Declaração da Conferência de Paris sobre o Ensino Superior refere o estado de braindrain que muitos países vivem e que deve ser estancado a fim de que este processo se transforme em braingain. Reza assim o artigo 16º:

Artigo 16 – Da ‘fuga de cérebros’ para ‘ganho de cérebros’

A ‘fuga de cérebros’ tem de ser estancada, uma vez que continua a privar os países em desenvolvimento da necessária especialização de alto nível para acelerar seu progresso socioeconómico. Os esquemas de cooperação internacional devem ser baseados em parcerias de longo prazo entre as instituições do Sul e do Norte, e também promover a cooperação Sul-Sul. Deve-se dar prioridade a programas de treinamento em países em desenvolvimento, em centros de excelência de formação em redes regionais e internacionais, com curtos períodos de estudo especializado e intensivo no exterior. Deve-se considerar a criação de um ambiente propício à atração e retenção de capital humano qualificado, seja por meio de políticas nacionais ou acordos internacionais para facilitar o retorno – permanente ou temporário – de académicos e pesquisadores altamente treinados aos seus países de origem. Ao mesmo tempo, os esforços devem ser direcionados para um processo de “ganho de cérebro” por meio de programas de colaboração que, em virtude de sua dimensão internacional, aumentem a construção e o fortalecimento das instituições e facilitem o uso pleno das capacidades endógenas (tradução minha).

É neste contexto que surgiu um projecto nacional que visava inverter tal estado de coisas e ir ao encontro do que preconizavam os mentores desse programa de braingain, através de uma formação in loco: a Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe (ULSTP), a primeira do género no país. Um projecto em que me vi incluída por via da minha querida amiga Fernanda Pontifice, que hoje não pode estar presente, ela que esteve durante 11 anos à frente da instituição; envolvi-me neste projecto e tenho tido o privilégio de trabalhar, na Fundação ATENA (que gere a ULSTP), numa equipa que integra o Arq. Liberato Moniz, o Prof. Lúcio Pinto, o Eng. Osvaldo de Abreu, o Dr. Alcídio Pereira, a Dr. Silvestre Leite e, agora, o Dr. Alberto Neto, o actual reitor da ULSTP, que traz a sua experiência como gestor à esta instituição. E o privilégio de trabalhar com dezenas de professores que hoje trabalham na ULSTP e que por ela têm passado.

Nem tudo é fácil. O espírito de equipa deve ser ensinado aos nossos jovens porque o trabalho de equipa é um aprendizado da capacidade de negociar diferenças, de tolerância, de educação cívica, de humildade – enfim, da vida em comunidade. O trabalho de equipa não pressupõe gostarmos da pessoa com quem trabalhamos – pressupõe, sim, respeitá-lae ouvi-la, considerá-la um interlocutor com quem partilhamos um determinado desígnio. Há muitas versões de um ditado, claramente universal (já o encontrei em muitas culturas da África, da Europa, da Ásia e das Américas) segundo o qual Se Deus nos deu dois olhos, dois ouvidos e uma só boa, por alguma razão foi. É que esta capacidade é, por exemplo, uma das maiores lacunas da sociedade são-tomense, de que resulta uma incapacidade para dialogar, partilhar experiências e pugnar por um objectivo, sem protagonismos e sem agendas individuais – mas adiante, que este é outro assunto!

Já lá vão quinze anos e dez cerimónias! Hoje a ULSTP tem, neste ano que que está a terminar no dia 31 de Julho, 521 estudantes a frequentar os quatro cursos que oferece (dos 565 inscritos). É que vale salientar que – de novo a ousadia alimentada pela utopia! – que começou este ano o Curso de Engenharia Informática. E contamos, nos dois semestres, com mais de 120 docentes. Hoje recebem as suas Cartas de Curso 55 estudantes, a saber: 14 de Direito, 28 de Relações Internacionais, 13 de Ciências Empresariais (09 de Gestão e 04 de Economia).

O nosso percurso tem sido de sucesso, mas também de decepções. Temos muitos desafios! Alguns vamos conseguindo superar. Outros não. Vou referir cinco desafios (entre outros), três que temos conseguindo superar, e dois que nos têm suplantado…

Comecemos pelas superações. O primeiro é a existência de uma Biblioteca e isso não é de somenos importância. No início não havia uma Biblioteca e a que hoje existe não é a ideal. Sabemos que temos de melhorar muito, e trabalhamos nisso todos os anos. Mas ela existe! E, já agora, esperamos que a ULSTP possa encontrar mecenas dispostos a contribuir para o apetrechamento da Biblioteca, dotá-la de um acervo que sirva não apenas os alunos da ULSTP, mas outras pessoas que precisem de consultar uma biblioteca para um qualquer assunto; entidades (pessoas colectivas e individuais) que possam, assim, contribuir para o desenvolvimento da Educação, o Ensino e a Cultura.

Por outro lado, um dos nossos desafios sempre foi a dinamização dos pilares de uma Universidade. Uma Universidade é, simplificando, uma instituição do ensino superior que se apoia em três pilares: o Ensino, a Investigação e a Extensão curricular, isto é, a ligação à sociedade. Quanto a isso, temos em vista um Centro de Investigação, em parceria com uma instituição portuguesa, que não pretendemos que seja apenas da ULSTP, mas da sua congénere e com o apoio de agentes sociais e económicos e do sector empresarial de São Tomé e Príncipe. Não me deterei sobre isso porque não é a intenção desta (que deveria ser breve) intervenção. Do mesmo modo, estamos a conseguir estabelecer um padrão no que diz respeito a CONVERSAS DE GRAVANA, que já vai na sua 4ª edição – e que este ano teve como tema Redes sociais e democratização cívica. O que queremos com essas tertúlias aparentemente informais? Contribuir para a exercício do debate, para a promoção da cultura do debate. Devo dizer que dessas CONVERSAS DA GRAVANA já resultou um livro, publicado em 2018 – O Papel do Cidadão em Tempos de (Des)Encantos– e esperamos publicar um segundo em 2022.

Falemos agora dos “calcanhares de Aquiles”: o primeiro diz respeito à nossa incapacidade em criar um corpo docente com dedicação exclusiva, dadas as condições do país – e isso tem prejudicado o processo de ensino/aprendizagem e de dedicação dos professores à ULSTP. É algo que nos ultrapassa. É que, infelizmente, em São Tomé e Príncipe há muitas vantagens em trabalhar para um Estado omnipresente (não me deterei neste aspecto, que nos levaria a uma outra discussão, mas esta é também uma das nossas maiores fragilidades, enquanto País e enquanto Estado). O segundo insucesso tem sido a impossibilidade, que nos ultrapassa igualmente, em a ULSTP ter um programa na televisão – a única do país. O que temos tentado conseguir há pelo menos quatro anos? Uma rubrica, que fosse por semana, de não mais de cinco minutos em que os professores da ULSTP, revezando-se, apresentariam, de forma pedagógica, um aspecto cientifico, seja sobre o uso da língua, a história, a geografia, a saúde, direito, fiscalidade, relações internacionais, enfim – matérias leccionadas na ULSTP ou não, aspectos do conhecimento que a Universidade deve pôr ao alcance da sociedade para que o saber não fique confinado aos “privilegiados”. Não temos conseguido. E as razões não são bonitas – aliás, são bem feias!

Desistiremos? Como? Com estes jovens que nos dão esse sentimento de gratificação?

A ULSTP é uma instituição que visa a transmissão e a difusão da cultura humana, científica e tecnológica através da ensino, da investigação, da prestação de serviços especializados que promovam saberes e valores em São Tomé e Príncipe, potenciando um ensino superior como factor de desenvolvimento, aberto e solidário com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, queiram prestar a sua melhor colaboração elevando a sua vertente de Educação, de Formação para o Desenvolvimento e para o Serviço Público.

Contamos convosco, jovens que hoje recebeis as vossas Cartas de Curso, para contribuir para mudar o espectro deste país!

MUITO OBRIGADA!

E DECLARO ABERTA ESTA SESSÃO.

São Tomé, 24 de Julho de 2021