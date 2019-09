Inocência Mata com “Honoris Causa” atribuído por uma universidade Americana em África

Filha da ilha do Príncipe, Inocência Mata, professora – doutora na faculdade de letras da Universidade de Lisboa, recebeu em Malawi, país da África Austral, um dos mais prestigiados galardão académico até agora atribuído a um intelectual são-tomense.

A prestigiada universidade americana “Cypress International Institute University “, através do seu pólo no Malawi(Lilongwe), premiou Inocência Mata, no dia 31 de Agosto, com o Doutoramento Honoris Causa.

Um galardão justificado com o brilhante percurso académico e intelectual, da professora Inocência Mata.

«Recentemente tivemos a oportunidade de reconhecer em homenagem pública cá na ilha do Príncipe, o seu contributo especial como filha desta terra, pelos relevantes serviços prestados ao longo dos tempos para o engrandecimento e reconhecimento de São Tomé e Príncipe além fronteiras», refere o Governo da Região Autónoma do Príncipe, num comunicado de felicitações a professora Inocência Mata.

A comunicado do Governo da Ilha do Príncipe, realça feitos da professora universitária, que nasceu no Príncipe, para promover o nome de São Tomé e Príncipe no mundo. Leia – Comunicado (1)

Abel Veiga