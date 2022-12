China reforça ajuda na luta contra o Paludismo

Combate contra o paludismo, doença que no passado era responsável por maior índice de mortalidade em São Tomé e Príncipe, é uma das prioridades da cooperação chinesa.

Para reforçar a campanha de luta contra o paludismo, a embaixada da China reforçou as capacidades do Centro Nacional de Endemia, com novos materiais para diagnóstico da doença, assim como meios que permitem o combate contra o mosquito que causa o paludismo.

Consumíveis para laboratório, máquinas para operações de pulverização, e equipamentos de escritório, fazem parte do lote de equipamentos que a embaixadora da China Xu Yingzhen entregou ao ministro da saúde Celsio Junqueira.

A ajuda da China repõe o stock do Centro Nacional de Endemia, e melhora as condições de trabalho na instituição que comanda a campanha de luta contra o paludismo no país.

O plano estratégico nacional de luta contra o paludismo indica 2024 como meta para atingir a eliminação do paludismo.

