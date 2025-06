Xi Jinping encontra-se com o primeiro-ministro do Senegal

O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se na sexta-feira em Pequim com o primeiro-ministro senegalês, Ousmane Sonko.

O Sr. Xi disse que, em setembro passado, ele co-presidiu a Cúpula 2024 do Fórum de Cooperação Sino-Africana em Pequim com o presidente Bassirou Diomaye Faye, introduzindo as relações China-África em uma nova fase de construção conjunta de uma comunidade de futuro compartilhado China-África de todos os tempos para a nova era.

Observando que a China e o Senegal são companheiros no caminho do desenvolvimento e da revitalização, bem como bons irmãos, o Sr. Xi disse que a China está pronta para trabalhar com o Senegal para fortalecer a solidariedade e a cooperação, aprofundar a sua parceria estratégica global de cooperação, trazer mais benefícios para os dois povos e dar um novo impulso à amizade China-África e à cooperação no âmbito do Sul global.