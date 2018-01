BC perspectiva crescimento de 5 % em 2018

Hélio Almeida, governador do Banco Central fez o balanço das actividades económicas e financeiras de São Tomé e Príncipe em 2017. Um ano em que a inflação continuou a crescer. O Governador do Banco Central anunciou que a inflação subiu para 6,5%. Já em 2016 tinha subido para 5,4%.

Subida da inflação, que contrasta com a redução das exportações. O Governador do Banco Central, explicou que o preço do cacau conheceu uma baixa de 33% no mercado internacional durante o ano 2017. Por isso o impacto sobre o nível de exportação do país foi negativo. Cacau é o principal produto de exportação do arquipélago.

Em sentido contrário a importação explodiu em 2017. A taxa cresceu em 26,3%. O Governador do Banco Central, defendeu que o país tem que agir para deiaxr de viver acima das suas capacidades.

O país conseguiu em 2017, manter a reserva internacional líquida com um pacote de 47 milhões de dólares, valor que corresponde a 3 meses de importação.

A reforma monetária empreendida pelo Banco Central é a grande novidade de 2018. Um rpocessio que pretende dar confiança a moeda nacional.

Hélio Almeida, lançou boas perspectivas económicas para 2018. «Perspectiva-se para o ano de 2018, num contexto de estabilidade de preços um crecimento na ordem dos 5% sustentado em grande medida por investimentos públicos», concluiu.

Abel Veiga