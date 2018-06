Novo representante do BM inicia domingo visita de uma semana à STP

Olivier Lambert, novo representante do Banco Mundial para Angola e São Tome e Príncipe, que assumiu as funções em Maio último, visita São Tomé e Príncipe de 10 a 17 de Junho.

Num comunicado que enviou à redacção do Téla Nón, o Banco Mundial, anuncia que a delegação chefiada por Olivier Lambert, irá assinar com o Ministro das Finanças e da Economia Azul, Américo Ramos dois acordos de financiamento para um projecto de reforço de capacidade institucional e de apoio orçamental.

A carteira de projectos que o Banco Mundial financia em São Tomé e Príncipe será também alvo de revisão. «A comitiva irá participar da reunião de Revisão Conjunta da Carteira de Projectos (CPPR) com as instituições governamentais para se aferir sobre o grau de implementação e os desafios enfrentados pelos projetos financiados pelo Banco Mundial no arquipélago», refere a nota do Banco Mundial.

O novo Representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, visitará a ilha do Príncipe, onde Olivier Lambert, participará num dos eventos de maior importância da sua visita ao país. Trata-se de uma palestra sob o tema “A Economia Azul no Contexto da Reserva Mundial da Biosfera da Região Autónoma do Príncipe”, evento patrocinado pelo Banco Mundial.

Segundo a nota de imprensa, o novo representante do Banco Mundial, terá reuniões com o Presidente do Governo da Região do Príncipe, para se inteirar sobre a realidade da ilha do Príncipe.

No âmbito da visita e na ilha de São Tomé, a comitiva de funcionários do Banco Mundial, chefiada por Olivier Lambert, terá reunião de trabalho com «entidades governamentais, com o governador do Banco Central Hélio Almeida, e com representantes de organismos das Nações Unidas e da sociedade civil», precisa a nota do Banco Mundial enviada a redacção do Téla Nón.

