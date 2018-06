Caso Rosema está encaminhado garante delegação empresarial angolana

Uma delegação de empresários da República de Angola, esteve em São Tomé na terça feira, e reuniu-se com o Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Agostinho Kapaia, Presidente do conselho de administração da Comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizada de Angola, garantiu após reunião de 2 horas com o Chefe do Governo são-tomense, que o Caso Rosema, poderá efectivamente ser resolvido. «É um assunto judicial, está assente entre os dois governos, eu acredito e tenho a certeza que haverá boa fé e esse assunto poderá efectivamente ser resolvido, está encaminhado»,pontuou o chefe da delegação empresarial angolana.

O Presidente do conselho de administração da Comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizada de Angola, deixa claro que o caso Rosema está agora a ser tratado a nível dos Governos de São Tomé e Príncipe e de Angola. «Já tem vindo a ser discutido, mas nós temos a certeza que o fim será bom para ambas as partes envolvidas. Acreditamos que para bem de todos que isso possa ser resolvido», acrescentou.

A missão empresarial angolana analisou oportunidades de investimentos em São Tomé e Príncipe, no quadro da sua política de intensificação das relações com a câmara de comércio, indústria, agricultura e serviços de São Tomé e Príncipe.

Antes da reunião com o Primeiro Ministro Patrice Trovoada a delegação angolana contactou com o Ministro dos negócios estrangeiros e comunidades, Urbino Botelho, e encontrou-se com o embaixador de Angola em São Tomé.

Em algumas horas de prospecção das oportunidades de negócios em São Tomé, a delegação empresarial angolana percebeu que pode contribuir para evitar a importação de água a partir da Europa. O arquipélago são-tomense gasta anualmente 4 milhões de euros na importação de água engarrafada a partir do mercado europeu. «Europa está mais distante e temos produtos que podemos exportar para São Tomé», declarou Agostinho kapaia.

Para o grupo empresarial angolano, São Tomé pode também funcionar como uma placa para internacionalização das suas actividades comerciais na região do golfo da Guiné. Apontou outros mercados da região, nomeadamente Camarões, Nigéria, e Gabão como destinos a serem conquistados a partir de São Tomé. «Acho que como país irmão nós podemos intensificar essa relação comercial», frisou.

Composta por oito membros a delegação empresarial angolana, considerou como fundamental para já a resolução do problema de transportes marítimos, que possa garantir ligação com o arquipélago são-tomense, e com outros países membros da CPLP, nomeadamente Cabo Verde e a Guiné Bissau.

Téla Nón