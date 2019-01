BM disponibiliza donativo de 10 milhões de dólares para STP lutar contra a pobreza

Elisabeth Huybens, directora do banco mundial para São Tome e Príncipe, Angola, Camarões, Gabão, e a Guine Equatorial está no arquipélago são-tomense em visita de trabalho desde a última segunda feira.

Na terça feira assinou com o Ministro das Finanças Osvaldo Vaz um acordo de ajuda financeira no valor de 10 milhões de dólares. O acordo diz que se trata de um donativo financeiro, que para financiamento de projectos sociais, que visam o combate a pobreza.

O donativo financeiro do Banco Mundial, vai permitir a São Tomé e Príncipe construir uma escola de turismo. Um centro de formação que na perspectiva do Banco Mundial, vai contribuir para a redução do desemprego no seio da juventde.

A Directora do Banco Mundial para a região africana, explicou que os 10 milhões de dólares vão atender mais de 2500 famílias são-tomenses de baixa renda. A faixa populacional mais pobre e vulnerável é o principal alvo do programa de financiamento do Banco Mundial. Formação dos sectores populacionais mais pobres para aprenderem a gerar rendimentos é uma das facetas do projecto de apoio social.

Elisabeth Huybens, que se reuniu com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus no Palácio do Governo, manifestou interesse do Banco Mundial em reforçar a parceria com São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga