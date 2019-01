Hélio Almeida e a equipa de administradores exonerados do BC desmentem Jorge Bom Jesus

Hélio Almeida, ex-Governador do Banco Central, a ex vice Governadora Massari, e demais administradores exonerados pela resolução do Conselho de Ministros, reagiram através de uma carta endereçada ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Na carta a equipa exonerada, diz que os factos que sustentaram a decisão do Governo «são desprovidos de quaisquer fundamentos e não provados». As acusações feitas pelo Governo sobre o processo de emissão da nova dobra são consideradas pela equipa exonerada como sendo falaciosas, e que visam denegrir e vilipendiar a idoneidade dos profissionais e dos membros do conselho de administração do Banco Central.

Leia a carta na íntegra – carta dos ex-Governador e administradores do Banco central.