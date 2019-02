Banco Central a ser remexido é epicentro da 1ª contenda institucional

O Banco Central de São Tomé e Príncipe, cujos administradores foram nos últimos anos alvos de várias críticas e denúncias de alegados actos de corrupção, acompanhas de queixas crimes introduzidas no ministério público, se transformou no final de Janeiro no epicentro da primeira grande tensão institucional, entre o novo Governo de Jorge Bom Jesus e o Presidente da República Evaristo Carvalho.

No dia 25 de Janeiro o Governo deu posse ao novo Governador do Banco Central, Américo Barros, e a respectiva equipa de novos administradores, em substituição do ex-governador Hélio Almeida e a sua equipa de administradores.

Menos de uma semana, o Presidente da República reagiu numa carta endereçada ao Primeiro Ministro. Na carta lida à imprensa pela sua assessora de imprensa Hélia Fernandes, o Chefe de Estado Evaristo Carvalho mandou cessar a resolução do Governo que exonerou o ex-governador e nomeou o novo governador. Uma violação da constituição política advertiu o Presidente da República.

O Primeiro Ministro Jorge Jorge Bom Jesus, respondeu rapidamente a carta do Presidente da República, e mostrou ao Chefe de Estado, que não houve violação da constituição política, e advertiu ao Presidente Evaristo de que não aceitará nunca, a interferência do Chefe de Estado nas competências exclusivas do Governo, como é o caso da nomeação e exoneração do Governador do Banco Central.

A opinião pública são-tomense questiona, sobre as razões que terão levado o Presidente da República a abrir a primeira tensão institucional com o Governo, por causa da nomeação do novo governador do Banco Central?

Um processo que desde o advento da democracia pluralista em 1991, ocorre de forma pacífica, no quadro das acções exclusivas dos sucessivos governos, sem causar polémica por parte dos sucessivos Presidentes da República.

Os dados recolhidos pelo Téla Nón indicam que a mudança da administração do Banco Central, pode levantar o véu sobre alegados casos de corrupção de grande envergadura praticados nos últimos 4 anos de governação do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

O processo de reforma monetária operado pela anterior administração do Banco Central, que permitiu a introdução da nova dobra no dia 1 de Janeiro de 2018, foi alvo de contestação e de queixa crime interposta no Ministério Público, pela anterior força da oposição, actualmente partido no poder, o MLSTP.

Alguns dias após a tomada de posse, a nova administração do Banco Central, anunciou a abertura de inquérito, para averiguar todo o processo de mudança da velha dobra para a nova dobra. O inquérito aberto atinge também, as obras de construção do novo edifício do Banco Central.

Evaristo Carvalho, que pediu ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, para reconduzir a anterior administração do Banco Central, não se pronunciou sobre a recusa do Chefe do Governo em satisfazer a sua exigência. No meio da polémica o Presidente da República, publicou um decreto em que extingue a estrutura e o quadro de pessoal do seu gabinete, e anuncia a criação de uma nova estrutura, que será composta nos próximos tempos.

O Banco Central, tem nova direcção, e o Téla Nón apurou que os inquéritos em curso, indiciam a ocorrência de casos preocupantes de corrupção, nomeadamente no processo de realização das obras de construção do novo edifício do Banco Central. Obras lançadas em Fevereiro do ano 2013, no valor de 6 milhões de euros.

O Téla Nón apurou que a fase conclusiva relançada em 2018, e sem abertura de concurso público como obriga a lei, terá feito o valor da obra saltar para perto de 13 milhões de euros, e com o registo de várias transferências bancárias suspeitas.

O “palheiro” do Banco Central está a ser mexido e remexido, e parece não ter sido inocente, o encontro de terça feira 5 de Fevereiro entre o Governo através da Ministra da Justiça Ivete Lima e o Procurador Geral da República Kelve Carvalho.

A Ministra da Justiça pediu a colaboração do Procurador Geral da República, para ajudar a esclarecer os alegados casos de corrupção que se encontram em stand by, no Ministério Público, e outros que estão em fase de denúncia.

Ainda no caso da introdução da nova dobra, numa sessão plenária da Assembleia Nacional em Janeiro passado, a deputada Filomena Monteiro da bancada do MLSTP, denunciou a entrada da nova dobra no país a partir do estrangeiro, mais concretamente de Portugal. A deputada realçou o caso das notas de 200 dobras que não são vistas em circulação no país, mas que por sinal são cambiadas na Praça Portuguesa, por pessoas ainda não identificadas.

Também em Portugal o Téla Nón teve acesso a comentários de cidadãos são-tomenses, que se preparavam para visitar a sua terra natal, e que foram contactados para cambiar a nova dobra pelo Euro. Isto é, o cidadão são-tomense em Portugal, tem agora a possibilidade de fazer o cambio do Euro pela nova dobra, antes de viajar para a terra natal.

A casa de câmbio clandestina da nova dobra, parece estar espalhada pelos bairros da região de Lisboa, e segundo relatos dos cidadãos que trocam o Euro pela Nova Dobra em solo português, os cambistas que alegadamente actuam na região de Lisboa, conservam grande stock da nova moeda nacional, com destaque para as 200 dobras.

Abel Veiga