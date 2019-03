Total, Sonangol e o Estado são-tomense vão explorar bloco 1 da ZEE

A companhia petrolífera francesa Total, uma das maiores do mundo, decidiu entrar com força no processo de pesquisa e possível exploração de petróleo em São Tomé e Príncipe. Na última sexta feira, assinou com o Estado são-tomense e a petrolífera angolana Sonangol, acordo de partilha de produção do bloco 1 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

O acordo assinado nas instalações da Agência Nacional de Petróleo em São Tomé, atribuiu a petrolífera francesa 55% do direito de participação no bloco 1. A angolana Sonangol tem 30% e o Estado são-tomense ficou com 15%. «Significa um passo em frente na indústria petrolífera ainda de certa forma nascente em São Tomé e Príncipe», afirmou Olegário Tiny, director executivo da Agência Nacional de Petróleo.

A Agência Nacional de Petróleo, realçou a parceria conseguida pelo Estado são-tomense com empresas de vulto nos domínios de pesquisa e exploração de petróleo, nomeadamente a Total e a Sonangol.

Como bónus de assinatura o Estado são-tomense vai encaixar 2,5 milhões de dólares. O acordo obriga as companhias petrolíferas a financiarem projectos de cariz social no país. Nos próximos 4 anos, o país vai receber 1 milhão de dólares para financiar projectos sociais.

Guy Maurice, responsável da Total, disse que a assinatura do contrato de partilha de produção, «marca a entrada do grupo Total em São Tomé e Príncipe. O acto mostra a confiança na possível exploração de petróleo e gás em São Tomé e Príncipe», frisou.

. Rosário Isac, administrador executivo da Sonangol, prometeu após a assinatura do acordo, tudo fazer em parceria com a Total e o Estado são-tomense representado pela Agência Nacional de Petróleo, para que o acordo seja cumprido e materializado.

O acordo para pesquisa e exploração do bloco 1 do mar territorial de São Tomé e Príncipe, é válido por 28 anos. Os primeiros 8 anos são reservados para a realização dos estudos sísmicos e outras pesquisas. Se as pesquisas resultarem em sucesso, a exploração tripartida do petróleo no bloco 1, será realizada durante 20 anos.

Abel Veiga