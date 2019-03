Banco Central decidiu retirar de circulação as notas de 200 dobras

O Banco Central divulgou esta quinta feira, um comunicado que denuncia « imprecisões e inconsistências na impressão e emissão de notas de 200 dobras».

O Banco Central destaca as imprecisões e inconsistências na impressão e emissão das notas de 200 dobras, com base nas averiguações levadas ao cabo, pela instituição.

As notas de 200 dobras, emitidas pelo anterior conselho de administração do Banco Central, no quadro da reforma monetária que gerou a nova dobra, custou aos cofres do Estado cerca de 2 milhões de euros. A nova dobra e as notas de 200 entraram em circulação no dia 1 de Janeiro de 2018.

De repente as notas de 200 dobras desapareceram de circulação nas vésperas das eleições legislativas de Outubro do ano 2018.

Algumas notas de 200 ressurgiram no mercado financeiro no início de 2019. Agora as averiguações do Banco Central indicam que as 200 dobras ameaçam a fiabilidade monetária. «Torna-se necessário proceder-se a análise técnica da referida nota para salvaguardar a fiabilidade, integridade e a segurança das notas e moedas em circulação bem como se acautelar dos riscos associados de dimensão ainda por esclarecer», diz o Banco Central.

Por tudo isso, o Banco Central decidiu « proceder a recolha de todas as notas de 200 dobras no período compreendido entre 29 de Março a 29 de Maio do corrente ano».

Os agentes económicos e o público em geral são informados sobre a decisão do Banco Central. «A recolha das notas de 200 dobras será feita junto ao Banco Central, através de trocas directas e nas instituições bancárias mediante depósitos nas respectivas contas ou por trocas directas por notas de menor valor facial», explica o Banco Central.

O comunicado do Banco Central lamenta pelos eventuais constrangimentos que a medida poderá causar.

Abel Veiga