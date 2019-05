Notas de 200 dobras que não foram emitidas pelo BC estão a circular no mercado

A denúncia foi feita por Esperança Santiago membro do Conselho de administração do Banco Central. A responsável que reagia às acusações do ex-Governador Hélio Almeida, segundo as quais, 5 membros do actual conselho de administração do BC participaram no processo de emissão da nova dobra, disse que o ex-governador pretende distrair a opinião pública.

«Estão a circular notas que não forem emitidas pelo Banco Central. É uma irregularidade muito grave que deveria ser detectada», afirmou.

Mais ainda « Há notas que estão a circular fora do país. Pessoas chegam ao país com notas de 200 dobras», pontuou.

Esperança Santiago, explicou que foi membro de uma das comissões técnicas que trabalhou na emissão da nova dobra.

No entanto não teve qualquer intervenção no processo após a entrada da nova dobra no mercado financeiro nacional. « Vamos estar atentos aos próximos desenvolvimentos, todo o processo após a implementação da nova família da dobre está enfermo de irregularidades», sublinhou.

O processo de queima das notas velhas da dobra, gerou chamas de irregularidades. Denunciou que os membros do Conselho de Administração liderado por Hélio Almeida, partilharam entre si gratificações que atingiram 200 mil euros, quando os mesmos não fizeram parte da queima. Pagamentos que violaram a norma interna do Banco Central.

A resposta de Esperança Santiago à Hélio Almeida e outras denuncias podem ser conhecidas em registo audio :

