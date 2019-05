MP acalmou o ex-Governador do BC e garantiu que não há nada …

Hélio Almeida, ex-Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, convocou a imprensa na última semana, para anunciar que esteve no Ministério Público no passado dia 8 de Maio, onde pediu esclarecimentos sobre os rumores que circulam no país dando conta que foi emitido um mandato de detenção contra si.

Segundo o ex-Governador do Banco Central, o Ministério Público, garantiu-lhe que está em liberdade e assim deve continuar, pois não foi emitido qualquer mandato de detenção contra o mesmo.

No entanto os rumores que circulam sobre a possível detenção do ex-Governador do Banco Central, surgiram após a publicação pelo Banco Central, do relatório de auditoria que o governo mandou realizar no Banco Central.

O relatório revela inúmeras irregularidades financeiras e desvio de milhares de euros, ocorridos durante o Governo de Hélio Almeida no Banco Central.

O relatório diz que a comissão de inquérito enviou uma cópia do documento ao Procurador Geral da República.

Na sua comunicação, o ex-governador do Banco Central(na foto), disse que «na decorrência dos inquéritos efectuados em momento algum me foi concedido, ou a qualquer outro membro do conselho de administração de que fiz parte o direito de me defender, isto é, de exercermos o contraditório numa clara e flagrante violação da lei do Banco Central», afirmou Hélio Almeida.

No que concerne a emissão da nova dobra, que é um dos casos referidos no relatório de inquérito, o ex-governador do Banco Central, garante que o processo foi inclusivo. Segundo Hélio Almeida, pelo menos 5 membros do actual conselho de administração do Banco central participaram no processo.

As notas de 200 dobras que o Banco Central, decidiu retirar de circulação, «cumpriram todos os procedimentos técnicos relativos a produção, emissão, e colocação em circulação», assegurou o ex-Governador.

O leitor pode ouvir a comunicação em registo audio :

Abel Veiga