Banco Central denuncia fraude financeira

Num comunicado lido nos órgãos de comunicação social, o Banco Central de São Tomé e Príncipe, denunciou para o público são-tomense o escândalo financeiro que arruinou as suas contas, e prejudicou o país.

No que toca a emissão da nova dobra(a moeda nacional), o Banco Central explica que a empresa britânica que emitiu as nova família da dobra esteve em São Tomé. Trabalhou junto com a nova administração do Banco Central, e constatou as anomalias. Tendo as duas partes decidido o seguinte:

O Banco Central deve prosseguir com o trabalho de recolha das notas de 200 dobras, e a realização de outras correcções ao processo. Por outro lado a empresa De La Rue assumiu a missão de prosseguir com as investigações a nível internacional, para esclarecer o escândalo que se abateu sobre o processo de emissão da nova família da moeda nacional.

Um escândalo marcado dentre outros aspectos pela circulação de notas, que não foram emitidas pelo Banco Central

Acompanhe tudo no registo audio :

Abel Veiga