Criado ambiente mais favorável para privados entrarem no sector da energia em STP

Os operadores privados interessados em investir no sector da energia em São Tomé e Príncipe, beneficiam actualmente de um melhor ambiente para implementar o negócio.

Com apoio do Fundo Global para o Ambiente, foi validado nesta semana o documento orientador, que define o papel e as responsabilidades que cada uma das instituições do país deve assumir para desenvolver o sector da energia.

A crise de energia em São Tomé e Príncipe é crónica. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em parceria com o Fundo Global está a apoiar o Governo no sentido de melhorar o ambiente para facilitar o investimento privado.

A nova legislação em vigor permite ao operador privado produzir e vender energia para a rede de distribuição da empresa estatal, a EMAE. O documento orientador indica ao investidor o caminho que deve seguir até encontrar luz.

«Eu como investidor o primeiro passo é ir ter com o Governo, e a Direcção Geral de Energia, onde apresento o meu projecto…..A Direcção Geral da Energia deve submeter o meu projecto à Autoridade Geral de Regulação, que deve definir o que vai ser feito…..nomeadamente a interconexão com a rede e todas a regras técnicas…..Se a AGER aprovar o projecto, assim como o estudo de viabilidade, e o estudo de impacto ambiental……..e se o projecto for bom……. a AGER diz ao Governo…..ok pode emitir a licença a este operador para vir trabalhar em São Tomé…», explicou Marie d´Arifat, a consultora Internacional que trabalhou com o governo na elaboração do documento orientador.

São Tomé e Príncipe procura luz para por fim a crise de energia no país. O investimento privado nas energias renováveis é a prioridade do Governo.

Abel Veiga