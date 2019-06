4150 pescadores garantem a principal proteína animal consumida em STP

Peixe constitui segundo estudos realizados há vários anos, a principal proteína animal consumida pelos cerca de 200 mil habitantes de São Tomé e Príncipe.

As várias toneladas de pescado que anualmente, asseguram a dieta alimentar dos são-tomenses, são garantidas pelo trabalho diário de 4150 pescadores artesanais.

O projecto de adaptação às mudanças climáticas nas zonas costeiras, (WACA), financiado pelo Banco Mundial, realizou durante 45 dias um inquérito em todo o país, para conhecer o número real dos pescadores em São Tomé e Príncipe.

O resultado do inquérito, indica que são no total 4150 homens, que utilizam 2600 canoas ou pirogas, nas actividades de pesca. Arlindo Carvalho responsável pelo projecto WACA, disse a imprensa que o resultado do inquérito, vai permitir ao projecto melhorar a sua intervenção. «Vamos ter um processo de formação dos pescadores e o apetrechamento dos mesmos, com todos os equipamentos de pesca e de segurança na navegação marítima», assegurou Arlindo Carvalho.

Os 4150 pescadores de São Tomé e Príncipe, são a força motriz da economia nacional. O número de vendedoras de peixe, designadas de “Palaiê”, pode atingir o triplo do número dos pescadores.

Em 2017, um estudo realizado pela FAO, confirmou que a captura do pescado em São Tomé e Príncipe cresceu de 4 mil toneladas em 2005, para 12 mil e 100 toneladas em 2017. Os dados apurados na altura indicam que o comércio do pescado em São Tomé e Príncipe, movimenta anualmente um total de 30 milhões de euros.

Abel Veiga