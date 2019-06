Rosema começa a dar dinheiro ao Estado

A Direcção dos Impostos de São Tomé e Príncipe, “está cega”. Assim o ministro das finanças e economia azul, Osvaldo Vaz, definiu o comportamento da nova direcção dos impostos de São Tomé e Príncipe. A determinação na recolha das receitas pertencentes ao Estado, ficou provada no mês de Maio, quando o grupo angolano Ridux retomou a administração da fábrica de cervejas Rosema.

Segundo o Governo, imediatamente a Direcção dos Impostos entrou em campo. Toda a produção de cervejas passou a ser fiscalizada e tributada. Só no dia 13 de Maio último, a fiscalização da direcção dos impostos sobre a produção de cervejas, permitiu ao Estado são-tomense encaixar mais de 81 mil euros, por via do imposto sobre o consumo de cervejas produzidas na Rosema, naquele dia.

«As receitas com as taxas de consumo, aumentaram e têm que aumentar. Agora a direcção dos impostos está a controlar toda a produção, e a produção tem que ser tributada», assegurou o Ministro das finanças.

O Governo, ficou surpreendido com o encaixe que os cofres do Estado tiveram em apenas um dia de fiscalização do negócio de cervejas na Rosema. «Tivemos uma experiência de 13 de Maio, com a nova administração na fábrica, em que tivemos um valor de imposto sobre consumo, e só o imposto sobre o consumo, de quase 2 milhões de dobras(mais de 81 mil euros). Um valor que nos últimos anos o Estado não conseguia arrecadar num mês na Rosema», acrescentou o ministro.

Pelo valor que os cofres do Estado arrecadaram em apenas 1 dia de actividade na Rosema, o Governo, acredita que quando terminar o mês de Junho, a contribuição da Rosema, para os cofres do Estado, será muito maior. «Acredito eu, que neste mês de junho completo, os impostos sobre consumo que a Direcção dos Impostos vai arrecadar na Rosema, serão muito mais. E quem beneficia com isso, é o povo de São Tomé e Príncipe. Por isso apelamos a nova gestão a facturar toda produção e a declarar esta produção à direcção dos impostos», precisou Osvaldo Vaz.

O ministro avisou que a direcção dos impostos está cega. Uma cegueira que já provocou a convocatória da actual administração da Rosema, comandada pela empresa Ridux do angolano Melo Xavier, no sentido de pagar os impostos em atraso, que a referida sociedade, acumulou até o ano 2009. «A nova administração já recebeu uma nota para pagar a dívida atrasada que tem desde 2009. E segundo a Direcção dos Impostos a actual Direcção da Rosema já negociou a modalidade de pagamento», concluiu o ministro.

A dívida em impostos que a Ridux de Melo Xavier, acumulou até o ano 2009, está avaliada em cerca de 3 milhões de dólares. Na altura o ex-Juiz do Tribunal de Lembá, Augério Amado Vaz, aproveitou –se de um pedido de penhora da fábrica, solicitado pelo Tribunal de Angola no âmbito de um processo que decorria em Luanda envolvendo a Ridux, e decidiu vender a cervejeira para a empresa Solivan dos Irmãos Monteiros.

Por outro lado, no quadro da cegueira completa na arrecadação de receitas para os cofres do Estado, a nova Direcção dos Impostos, fiscalizou em Abril último o mapa de produção de cervejas na Rosema, e constatou que a anterior administração da cervejeira(a Solivan dos Irmãos Monteiros), sonegou ao Estado são-tomense impostos na ordem de 8 milhões de euros, no período compreendido entre o ano 2014 e Janeiro de 2019.

Com os dados nas mãos, o Ministério das Finanças, que tutela o sector dos impostos, remeteu ao Ministério Público uma queixa crime contra a sociedade Solivan dos Irmãos Monteiros, solicitando em nome do Estado são-tomense(povo) que o Procurador Geral da República e os seus pares, ajam no sentido de cobrar o valor de 8 milhões de euros, que pertence ao Estado e que deve fortalecer as finanças públicas, para resolver os problemas sociais do povo são-tomense.

Abel Veiga