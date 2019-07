Hotel de 30 milhões de USD vai nascer na Lagoa Azul

É um dos resultados do Fórum Empresarial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, realizado no início de Julho em São Tomé.

A Agência de Promoção de Investimentos que organizou o encontro dos empresários em São Tomé, anunciou que a Direcção Geral do Turismo conseguiu acordo com uma empresa da China, para construir um hotel na região da Lagoa Azul. «Um projecto foi aprovado. É a construção de uma unidade turística na Lagoa Azul», anunciou o Presidente da APCI.

Segundo Rafael Branco, o projecto inicial estava avaliado em 60 milhões de dólares. No entanto grupo privado chinês que vai construir o hotel na Lagoa Azul, reclamou que o espaço a ser concedido para erguer o hotel, não é suficiente para uma injecção de 60 milhões de dólares. «O Investidor considera que não há espaço suficiente para construir um hotel de 60 milhões de dólares, e considera que 30 milhões seriam suficientes», explicou.

Para além do projecto para construção de um hotel na Lagoa Azul, o forum de empresários da China e da CPLP em São Tomé, permitiu a ao empresariado são-tomense negociar com parceiros sobretudo da China, cerca de 30 outros projectos de investimentos. «Nosso sector privado sofre de várias limitações. Mas houve projectos muito bem apresentados, com os critérios exigidos. No entanto, um dia, não é suficiente para fechar um negócio», sublinhou o Presidente da APCI.

As empresas nacionais que partilharam projectos com as congéneres da China e da CPLP, continuam a negociar, as possibilidades de investimentos. «Tivemos conhecimento de alguns empresários que se manifestaram ter feito bom negócio, estando a decorrer as negociações entre as partes», acrescentou Rafael Branco.

A Agência de Promoção de Investimentos de São Tomé e Príncipe, foi instituída no ano 2012, mas segundo Rafael Branco, presidente nomeado em 2019, só agora está a dar os seus primeiros passos. «A agência não é ainda o que o país precisa. Precisa ser mais dinâmica, e que possa seguir os passos do investidor, e acompanhar o sector privado nas diferentes fases de implementação dos projectos», pontuou.

A realização do décimo quarto fórum empresarial China – CPLP, entre os dias 7 e 8 de Julho, foi o primeiro desafio da instituição. Mesmo assim deu nota positiva aos seus trabalhos na organização do Fórum que trouxe mais de 400 empresários, a maioria chineses, à descoberta das potencialidades de São Tomé e Príncipe.

Ainda para este ano, a APCI, pretende realizar mais dois fóruns empresariais em São Tomé. O Primeiro será com empresários angolanos e já está marcado para Setembro próximo.

Segundo Rafael Branco, em parceria com Portugal, também será realizado este ano um fórum entre pequenos e médios empresários de Portugal e de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga