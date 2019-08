A garantia é da Agência de Promoção de Comércio e Investimentos de São Tomé e Príncipe(APCI). Rafael Branco, Presidente da APCI, denunciou o facto e chamou a atenção das autoridades governamentais para agirem no sentido de melhorar o ambiente de negócios no país.

«A nossa administração pública não é amiga do investidor, seja investidor nacional, ou estrangeiro», afirmou o Presidente da APCI.

Rafael Branco destacou as peripécias por que passam os investidores em São Tomé e Príncipe. Peripécias provocadas por uma administração pública que complica a vida do investidor, e compromete o investimento. «Na maior parte das vezes, o investidor esbarra-se em vários obstáculos. Temos aqui casos de pessoas que desistiram de investir em São Tomé e Príncipe, porque as dificuldades são imensas», precisou.

As leis criadas para promoção do investimento privado, acabam por não serem implementadas. «Temos investidores que aplicaram capital na perspectiva de que a lei que existe iria lhes dar benefícios e até hoje não tiveram respostas», reforçou.

A situação complica-se, porque os investidores que estão no terreno, não dão boa notícia aos seus novos colegas que vêm estudar o mercado. «Se normalmente o investidor encontra queixas do colega que está no mercado, é complicado». frisou.

Segundo o Presidente da agência de promoção de comércio e investimento, é preciso melhorar o ambiente jurídico no país, com destaque para o funcionamento dos Tribunais, para criar bom ambiente de negócios. «Uma das equações é a questão dos tribunais. Quando há um litígio entre um banco e um privado, o banco não tem garantias. As políticas do governo e e as acções dos tribunais, são fundamentais para que o investidor se sinta seguro», pontuou.

A Agência de Promoção de Comércio e Investimentos, considera que a alta taxa de juros que é praticada pelos bancos comerciais, e que praticamente impossibilita a acção do investidor privado nacional, «tem a ver com a questão dos riscos, que não são salvaguardados. É a forma de os bancos se protegerem face a incerteza», concluiu.

Ao longo de vários anos, as sucessivas autoridades governamentais de São Tomé e Príncipe, clamam insistentemente pela atracção de investimentos privados, para galvanizar a economia e combater o desemprego.

Na prática o investimento privado nacional ou estrangeiro, não avança porque na perspectiva da APCI, há ainda um longo trabalho de casa, que precisa ser feito. Barreiras intransponíveis acabam por serem erguidas pela própria administração pública, diante do potencial investidor.

Abel Veiga