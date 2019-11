APCI seleccionada para o prémio de melhor agência de promoção de investimentos em África

A Agência de Promoção de Comércio e Investimento de São Tomé e Príncipe – APCI – acaba de ser seleccionada para o Prémio de Melhor Agência de Promoção de Investimento em África 2019 pela Revista The European – Global Banking & Finance.

A selecção da APCI foi anunciada na semana passada após um exame prévio por uma equipa da revista sediada em Londres e especializada em banca e finanças internacional, e que visa promover as mudanças que estão a ocorrer na comunidade financeira global.

A seguir a selecção, um corpo de jurados, composto pela equipa de pesquisa, o Editor e os responsáveis da Revista, deverá avaliar com base nas indicações recebidas as informações sobre o seleccionado para depois anunciar o vencedor de acordo com as categorias previamente estabelecidas.

Os prémios são discernidos anualmente e segundo a revista, reflectem as mudanças inovadoras, progressivas e inspiradoras que ocorrem no sector financeiro mundial, incluindo bancos, finanças corporativas, investimento interno, impostos e contabilidade, gestão de activos, fusões e aquisições.

Trata-se de um prémio aberto a empresas e instituições de todos os níveis e que oferecem uma visão abrangente e competitiva dos mercados financeiros existentes em todo o mundo, a ser entregue durante o Fórum Económico Mundial em Davos em 2020.

(Na foto – Corpo directivo e técnico da APCI)

A selecção da APCI para este prémio reflecte o compromisso do XVII Governo na promoção e facilitação de investimentos no país tendo como objectivo principal o desenvolvimento do sector privado e a redução da pobreza.

Os prémios da Revista The European – Global Banking & Finance existem há quase 10 anos, e o anúncio dos vencedores será feito na edição Novembro a Dezembro, estando actualmente a decorrer notificação dos seleccionados.

The European – Global Banking & Finance é uma publicação comercial trimestral apenas por assinaturas, e é publicada pela Chase Publishing em Londres e destina-se aos decisores políticos, económicos e financeiros ao nível do mundo.

A mesma aborda assuntos de amplo espectro comercial, incluindo Energia, Bancos e Finanças, Investimento Directo Estrangeiro, Navegação, Aviação, Formação de quadros, Tecnologia, Estilo de Vida e Viagens de Negócios.

Os prémios oferecem uma oportunidade única e exclusiva de relações públicas globais para a promoção da empresa ou da instituição eleita enquanto líder no seu sector de actividade, através de difusões de entrevistas em vídeo, e de um artigo de duas páginas na Revista que será distribuída durante o Fórum Económico Mundial em Davos em 2020.

Fonte : Agência de Promoção de Comércio e Investimentos de São Tomé e Príncipe