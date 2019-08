BAD coloca 400 milhões de euros para acelerar a transformação económica dos PALOP

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Portugal e o Governo são-tomense, assinaram na última quinta feira, na capital São Tomé, um compacto financeiro, que visa acelerar o crescimento económico sustentado, e a diversificação da actividade económica tendo o sector privado como agente preponderante.

Segundo o representante do BAD, para São Tomé e Príncipe e Angola, o plano de impulso financeiro ao sector privado dos países africanos de expressão portuguesa(PALOP), enquadra-se num contexto em que o continente africano avança na criação de uma zona de comércio livre. «É importante que cada país possa ter um sector privado dinâmico que possa exportar bens e serviços para outros países e é neste quadro que entra o compacto lusófono», sublinhou Joseph Ribeiro.

O sector privado de cada país, vai receber o impulso financeiro do BAD, de acordo aos projectos que forem apresentados. «Queremos financiar projectos que tem viabilidade financeira. E estes projectos poderão ser financiados pelo BAD e beneficiar de uma linha de garantia que foi disponibilizada pela Republica Portuguesa», explicou o representante do BAD.

O documento que foi assinado em São Tomé pelas três partes intervenientes, nomeadamente o Governo são-tomense através do Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, o Governo português através do embaixador Luís Gaspar, e Joseph Ribeiro enquanto representante do BAD, tem duração de 5 anos.

400 milhões de euros, estão disponíveis para financiar o sector privado de Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

No caso de São Tomé e Príncipe, o representante do BAD, explicou que já foi feito algum levantamento no país, e que o BAD, «vai continuar a interagir com o sector privado com vista a identificar projectos».

Indicou as áreas da logística, turismo, industria e agropecuária, como prioridades identificadas.

Por sua vez, o Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, destacou a situação actual do país, caracterizada por um défice orçamental que compromete «seriamente a execução de uma politica virada para o desenvolvimento».

Segundo do Ministro, o país regista uma divida interna imprudente e descontrolada, e uma divida externa incalculável. «E a balança de pagamentos que necessita de equilíbrios urgentes», acrescentou.

Por tudo isso, definiu o compacto lusófono como um «poderoso impulsionador do sector privado de São Tomé e Príncipe, designadamente as pequenas e médias empresas».

O Governo de Portugal, através do seu embaixador em São Tomé e Príncipe, realçou a importância da dinamização do sector privado.

Um agente fundamental para o desenvolvimento económico sustentável, e promotor do emprego. «A juventude representa a larga maioria da população e necessita de encontrar emprego que lhe permita constituir família e levar uma vida com dignidade», afirmou o embaixador Luís Gaspar.

O diplomata português não escondeu que o compacto assinado em São Tomé, constitui um incentivo para as empresas nacionais mas também para as empresas portuguesas que actuam no mercado nacional. «Um bom augúrio para as relações bilaterais no domínio económico e empresarial, no quadro abrangente da cooperação entre os nossos dois países e os nossos dois continentes, africano e europeu», concluiu o embaixador de Portugal.

Abel Veiga