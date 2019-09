Baleias, golfinhos e tartarugas atrasam a BP na prospecção de petróleo em STP

A petrolífera britânica BP, que adqueriu direitos de exploração dos blocos 10 e 13 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, manifestou esta quarta – feira, o seu compromisso em proteger o ambiente marinho do arquipélago.

Uma delegação da petrolífera britânica reuniu-se com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e a saída do encontro, anunciou que os estudos sísmicos para prospecção de petróleo nos dois blocos, só começarão em dezembro próximo.

Tudo porque segundo Daniel Ndzi Shirmboh, porta voz da delegação da BP, a empresa está comprometida em proteger o ambiente de São Tomé e Príncipe, que conserva espécies de plantas e animais muitos endémicos e outros em vias de extinção no mundo. « Ainda não começamos porque queremos preservar o ambiente de São Tomé e Príncipe. Neste momento estão a chegar baleias e golfinhos nas águas nacionais. Por isso não podemos iniciar os trabalhos de sísmica. Os golfinhos vão migrar para outras águas no final de outubro. Por isso em Dezembro iniciaremos os trabalhos de sísmica no bloco 13», afirmou o porta voz da delegação da BP.

Para não incomodar o processo de nidificação das tartarugas, nem da desova de peixes que nesta altura migram pelas águas são-tomenses, a BP decidiu realizar os testes sísmicos sobre os dois blocos em duas fases. «Também soubemos que as tartarugas começam a desovar no ilhéu das rolas em finais de Novembro, e em Janeiro também estarão em nidificação na região da Cidade de Neves no norte da ilha. Por isso avançaremos 50% dos trabalhos de sísmica no bloco 13 que está mais próximo da ilha de são Tomé, e depois saltamos para o bloco 10 que está mais próximo da ilha do Príncipe», pontuou.

Segundo Daniel Ndzi Shirmboh, os blocos 10 e 13, estão localizados há 3 mil metros de profundidade. Os testes sísmicos para avaliar as potencialidades dos dois poços em hidrocarbonetos, vão durar 6 meses. Assim, só no segundo semestre do ano 2020, a BP, terminará os trabalhos de sísmica nas águas nacionais.

Actividade de prospecção de petróleo que pode abrir oportunidade de prestação de serviço por parte de empresas baseadas em São Tomé. «Se existirem empresas nacionais com capacidade de prestar algum serviço vamos contratar. Uma das nossas prioridades é a capacitação dos são-tomenses neste domínio», frisou Daniel Ndzi Shirmboh.

A perfuração dos dois blocos que se previa para este ano, fica assim adiada para 2020. Só depois dos testes sísmicos, começara a perfuração dos blocos. «Estamos a investir e acreditamos de momento que deverá ter petróleo», concluiu.

No encontro com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, a BP, analisou outros aspectos da sua responsabilidade social, assumida no contrato de patrilha de produção dos dois blocos.

Uma das responsabilidades assumidas pela companhia britânica, é de garantir o fornecimento de energia eléctrica ao país, com base na aquisição de geradores capazes de produzir 10 megawatts. O acordo para aquisição e instalação dos grupos de geradores de marca caterpilar, já foi assinado no mês de Agosto. «É um contrato chave na mão. O financiamento já está disponível. A duração é de 8 semanas. O relógio começa a contar a partir da próxima semana. Portanto os geradores devem estar aqui, nas próximas 8 semanas, a contar da próxima semana», explicou o porta voz da delegação da BP.

Ainda no âmbito do apoio social ao país, a petrolífera britânica, abriu um concurso público para as ong e a sociedade civil são-tomense, no sentido de apresentarem propostas, para executar projectos nos sectores da educação, ambiente, e acesso a energia renovável.

Abel Veiga .