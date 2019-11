Kosmos Energy descobriu mais um poço de petróleo na Guiné Equatorial

A companhia americana Kosmos Energy, presente na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, nomeadamente nos blocos 6 e 11, anunciou nesta semana a descoberta de uma grande reserva de petróleo no bloco S da zona económica exclusiva da Guiné Equatorial.

O Ministro do petróleo da Guiné Equatorial, Gabriel Obiang Lima, confirmou para a imprensa a grande descoberta feita nas águas equato-guinienses pela Kosmos Energy.

No referido bloco S da Guiné Equatorial, a reserva de ouro negro, foi achada no poço designado de S-5. Uma grande reserva de hidrocarbonetos, que se encontra a 4.400 metros de profundidade.

Note-se que nos últimos anos, a americana Kosmos Energy, foi uma das parceiras mais activas da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, tendo apoiado técnica e financeiramente o organismos nacional que gere o dossier petróleo, na execução de alguns projectos.

Por outro lado, o vizinho Guiné Equatorial, regista mais uma descoberta de petróleo nas suas águas territoriais, numa altura em que negoceia com São Tomé e Príncipe as modalidades para exploração de dois blocos de petróleo na fronteira marítima entre os dois países.

Os blocos 2 e 12, são considerados pelas autoridades da Guiné Equatorial como sendo muito promissores.

No mês de Agosto passado o Presidente da República Evaristo Carvalho, foi protagonista em Malabo capital da Guiné Equatorial, de negociações directas com o seu homólogo Teodoro Obiang N´Guema, que culminaram com a assinatura do acordo entre os dois países com vista a exploração conjunta dos dois blocos de petróleo.

Abel Veiga