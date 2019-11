“Povo Pequeno” já começou a receber fundo de protecção social

O Governo do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, inaugurou esta semana o programa de apoio às famílias vulneráveis de São Tomé e Príncipe. Um programa financiado pelo Banco Mundial, que disponibilizou 3,5 milhões de dólares para apoiar 2624 famílias são-tomenses que vivem na extrema pobreza.

É a primeira vez, que um número tão expressivo de famílias são-tomenses, beneficia de ajuda financeira directa do Banco Mundial, no quadro da luta contra a pobreza.

Através do cartão multibanco, o Primeiro Ministro, Jorge Bom Jesus, inaugurou na segunda feira, o programa de distribuição do rendimento social, as famílias mais pobres.

Já a partir de terça – feira as unidades de caixa automática na capital do país, começaram a registar, alguma enchente de famílias mais desfavorecidas, recentemente designadas de ” Povo Pequeno”.

Cada agregado de Povo Pequeno, beneficiário do fundo de apoio social, recebe 1200 dobras de dois em dois meses. Valor equivalente a cerca de 48 euros.

O programa de assistência financeira, contempla também a atribuição às famílias beneficiárias de um valor de 600, cerca de 24 euros por ano, para suportar os encargos escolar das crianças.

«As beneficiárias do Programa Família são os agregados familiares que vivem em situação de pobreza extrema e tem com objectivo a redução da pobreza extrema dos agregados familiares, promover o acesso e utilização dos serviços de educação por parte dos agregados familiares com crianças», explica o comunicado do governo.

Na sua comunicação através das redes sociais, o Governo, deu mais pormenores sobre o programa famílias vulneráveis.

«De destacar ainda que haverá medidas de acompanhamento, com formação de curso de educação parental, curso de empreendedorismo, entre outras. Programa Família é o maior programa de apoio as famílias na história de São Tomé e Príncipe».

O programa inaugurado pelo Governo nas vésperas do período festivo de Natal e do Ano Novo, procura aliviar as necessidades dos mais desfavorecidos.

O programa em causa financiado pelo Banco Mundial, é também uma contra-partida, que São Tomé e Príncipe recebe, em troca da implementação de várias medidas de aperto social e financeiro, cujo impacto começará a ser sentido de forma mais contundente, no ano 2020, com a implementação do IVA.

Tais medidas de aperto estão inseridas no plano de resgate da situação financeira do país, definido pelo FMI.

Abel Veiga