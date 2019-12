BP anuncia financiamentos para 5 projectos sociais em STP

A Companhia petrolífera British Petroleum -BP anunciou esta terça – feira em São Tomé, o desbloqueamento de mais de 1 milhão de dólares, para apoiar iniciativas de desenvolvimento social concebidas para promover e proteger o ambiente, a educação, desenvolvimento empresarial e o acesso à energia.

Numa nota enviada à redacção do Téla Nón, a representação da petrolífera britânica em São Tomé, explicou que o programa de assistência financeira aos projectos sociais, é desenvolvido entre a BP e os seus parceiros, nomeadamente a a petrolífera americana Kosmos Energy e a Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe.

«O processo começou em Julho de 2019, através de uma campanha de imprensa e de workshops públicos realizados em São Tomé e na ilha do Príncipe, onde as organizações sociais foram convidadas a apresentarem propostas de projectos que lidam com as necessidades da comunidade». diz a nota da BP

Segundo a petrolífera, os temas dos programas foram escolhidos para alinhar as prioridades de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Ao todo foram apresentadas 100 propostas de projectos sociais que promovem actividades nos domínios do ambiente, educação, desenvolvimento empresarial e acesso à energia.

A BP diz que as 100 propostas apresentadas foram sujeitas a uma rigorosa e transparente análise de selecção pela sua equipa técnica, em parceria com os representantes da companhia Kosmos Energy e da Agência Nacional de Petróleo.

«Todos os projectos foram analisados segundo os critérios fundamentais, tais como: Potencial de legado e sustentabilidade; Participação e propriedade da comunidade; Utilização de recursos locais e; Desenvolvimento de capacidades», confirma a BP.

Para esta primeira fase foram seleccionados 5 projectos, para serem financiados pela BP. Destaque em primeiro lugar para o projecto de educação e formação de quadros nacionais.

«Trata-se do projecto na Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP), em parceria com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), que vão liderar um programa de educação, que irá formar 10 professores locais e 600 crianças nas áreas de ciências informáticas, matemática, comunicações e resolução de conflitos», refere a BP.

O segundo projecto seleccionado, tem a ver com a transformação e valorização dos produtos locais.

«O desenvolvimento empresarial será promovido através do apoio à Fundação “FLUTA NON.” O programa vai promover a cadeia de valores, focando-se nas farinhas à base de fruta produzidos localmente. Os benefícios serão sentidos em novas oportunidades de emprego e também no acesso a alimentos nutritivos e acessíveis, localmente produzidos», sublinha a BP.

A BP também vai financiar a ONG-ADAPPA no lançamento de um projecto que irá beneficiar 400 famílias. Trata-se do terceiro projecto seleccionado. O financiamento da BP, vai «aumentar significativamente a produção da pimenta, os volumes de exportação e a capacidade para a transformação do produto e para a adição de valor», assegura a petrolífera britânica.

Protecção da biodiversidade marinha, é uma das actividades de protecção ambiental que a partir de 2020 vai contar com apoio financeiro da BP. No quadro do projecto de assistência financeira, a companhia petrolífera e os seus parceiros, seleccionaram a proposta apresentada pela ONG-Mar Ambiente e Pesca Artesanal (MARAPA).

«Este projecto irá criar novas zonas de protecção e alimentação para peixe, contribuindo para a recuperação e sustentabilidade dos recursos de pesca e da biodiversidade marinha, aumentando o rendimento para os pescadores artesanais e vendedores de peixe», descreveu a BP.

A transformação dos resíduos orgânicos e inorgânicos, em produtos geradores de rendimento familiar, é a quinta proposta aprovada. Uma proposta apresentada pela Fundação Príncipe (FP). A British Petroleum, pretende impulsionar a protecção do ambiente na ilha do Príncipe e reforçar a sua conservação, como reserva da biosfera da UNESCO.

«O projecto consiste na transformação de resíduos orgânicos e inorgânicos em produtos que podem ser vendidos para rendimento ou utilizados localmente. Sete pessoas receberão formação e trabalharão directamente para executar o projecto. Mais de 500 agricultores receberão compostos orgânicos de compostagem e os jovens do Príncipe serão educados na consciencialização ambiental e na gestão de resíduos», reforça a nota da BP.

Daniel Ndzi Shirmboh, representante da BP em São Tomé e Príncipe, prometeu empenho e dedicação da sua companhia e dos demais parceiros nomeadamente a Kosmos Energy e a Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, na promoção de mudanças e de criação de impactos positivos nas comunidades onde os projectos serão implementados, a partir do ano 2020.

Segundo Daniel Ndzi Shirmboh as mudanças positivas, são elementos fundamentais para o desenvolvimento, e para um futuro brilhante no domínio da energia em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga