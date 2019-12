Maior empresa de STP vai galvanizar as exportações do país em 2020

Agripalma, é a maior empresa de São Tomé e Príncipe. Fruto do investimento da empresa belga SOCFINCO, nasceu no ano 2009, na zona sul da ilha de São Tomé a empresa vocacionada para a produção de óleo alimentar.

Palmeiras produtoras de andim(Denden), foram plantadas em cerca de 5 mil hectares de terras envolvendo a antiga empresa agrícola Ribeira Peixe.

Já em Janeiro de 2015, com as palmeiras ainda em fase de desenvolvimento, a Agripalma dava emprego a mais de 800 pessoas. Reportagens feitas pelo Téla Nón na altura confirmam, a afirmação da Agripalma como a maior empresa de São Tomé e Príncipe.

Cerca de 40 milhões de euros, foram aplicados pela empresa belga, num projecto agro-industrial, que atingiu o ponto culminante no mês de Dezembro de 2019. Tratou-se da inauguração da fábrica de produção de óleo de palma.

As palmeiras que começaram a ser plantadas sobretudo a partir do ano 2010, já atingiram a fase cruzeiro de produção. A fábrica inaugurada pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, pretende impulsionar o nível de exportações do país, e o tráfego marítimo no porto de São Tomé.

Luc Boedt, Directora Geral da SOCFINCO, disse na ocasião que a partir do ano 2020, a Agripalma vai exportar 500 à 600 contentores de óleo de palma por ano.

«Estamos seguros que será um sucesso porque já vendemos uma grande parte da nossa produção. Trata-se de um óleo orgânico. Não utilizamos nem pesticidas nem insecticidas. Tudo é feito para proteger o ambiente», afirmou Luc Boedt.

Mercados europeu e asiático serão os principais consumidores do óleo de palma orgânico produzido em São Tomé e Príncipe. O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, encontrou no projecto agro-industrial da zona sul de São Tomé, um parceiro para apoiar o terceiro eixo do seu programa de governação para 4 anos. Trata-se do Crescimento Económico Robusto e Perene.

«Esta empresa vai permitir que São Tomé e Príncipe entre no MAPA das exportações. E por arrastamento esta empresa vai gerar o nascimento de várias outras micro-empresas», declarou Jorge Bom Jesus.

O Chefe do Governo defendeu o equilíbrio que deve existir entre a exploração dos recursos naturais e a pressão demográfica. O verde tem que continuar a dominar o sul da ilha de São Tomé, a par das oportunidades de crescimento económico e de produção de riqueza.

Em 2015, a administração da Agripalma posicionou – se como sendo a maior empresa de São Tomé e Príncipe, com 800 empregados. E prometeu que o número de empregos iria aumentar, a partir do momento em que a componente industrial do projecto, no caso a fábrica de óleo alimentar, entrasse em funcionamento.

A inauguração da fábrica em Dezembro de 2019, reforça assim a posição da Agripalma como líder empresarial em São Tomé e Príncipe, a partir de 2020.

Abel Veiga