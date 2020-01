STP em destaque na CNN como um dos 20 melhores destinos de férias para 2020

No site da CNN, um dos mais influentes órgãos de comunicação social do mundo, São Tomé e Príncipe, é descrito como a “Galápagos Africana”. As ilhas verdes localizadas no golfo da Guiné, são equiparadas as ilhas Galápagos, uma das principais reservas mundiais da biosfera.

São Tomé e Príncipe, também é uma marca mundial da biosfera, tendo sido a ilha menor, Príncipe, eleita pela UNESCO como património da biosfera mundial.

Alguns biólogos internacionais, consideram que São Tomé e Príncipe, tem maior número de espécies de animais endémicos do que as ilhas Galápagos. Actualmente o arquipélago são-tomense, acolhe e protege centenas de tartarugas, em processo de nidificação. As ilhas são uma reserva segura para a desova das tartarugas, uma espécie em vias de extinção no mundo.

No contexto dos países de língua portuguesa, a CNN elegeu apenas São Tomé e Príncipe e a região de Paraty no Brasil como melhores destinos de férias para o ano 2020.

São Tomé e Príncipe, que registou cerca de 30 mil visitas turísticas no ano 2018, “está na moda” nas principais praças emissoras de turismo do mundo.

No ano 2019, o arquipélago onde o sossego tranquiliza a alma do ser humano, foi também seleccionado pela “Globe Spots” como um dos poucos destinos para férias no mundo.

Turismo, está inscrito no programa do governo de São Tomé e Príncipe, como uma das principais prioridades, para a a dinamização da economia nacional, e para a promoção do crescimento económico.

Nos finais de 2019, o Governo lançou uma campanha nacional de promoção do turismo. Através da informação e sensibilização de cada cidadão, pretende-se inculcar na sociedade as boas práticas do turismo.

Reforço da tradição acolhedora que caracteriza o povo são-tomense. A preservação dos patrimónios, arquitectónico, cultural e histórico do país. Enfim, o Estado são-tomense quer que cada cidadão se torne num agente promotor do turismo nas ilhas.

Para já, a CNN, põe São Tomé e Príncipe no centro das atenções do mundo para o ano 2020, como um dos poucos destinos para férias de sonho no novo ano.

Veja o site da CNN e conheça outros destinos eleitos para 2020 – https://edition.cnn.com/travel/article/places-to-visit-2020/index.html