TOTAL financia construção, reabilitação e apetrechamento de infra-estruturas de ensino

A petrolífera francesa, Total, está presente em São Tomé e Príncipe. Entrou no processo de pesquisa de petróleo no mar territorial do arquipélago em abril do ano passado. Altura em que assinou o acordo de partilha de produção do bloco 1 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.

TOTAL detém 55% de direitos sobre o bloco 1 do mar territorial são-tomense. O acordo de partilha de produção do bloco, atribuiu à companhia angolana Sonangol 30% de participação e a Agência Nacional de Petróleo ficou com 15% de direitos sobre o bloco 1.

O acordo de partilha de produção, obrigou a empresa maioritária a pagar o bónus de assinatura no valor de 2,5 milhões de dólares. Fixou também as responsabilidades sociais em que anualmente as petrolíferas envolvidas no bloco 1, devem realizar projectos em São Tomé e Príncipe no valor de 1 milhão de dólares.

É neste quadro que a representação da petrolífera TOTAL em São Tomé e Príncipe, assinou com o Ministério da Educação e Formação Superior, três acordos que vão permitir, a reabilitação do Ginásio, dos laboratórios científicos e das salas de informática do Liceu Nacional, que é a maior escola secundária do país.

Os acordos envolvem também a TOTAL no financiamento de bolsas de estudo tanto no país como no estrangeiro, para os estudantes são-tomenses.

A Ministra da Educação e Formação Superior, Julieta Isidro, considerou os projectos que a Total vai realizar no Liceu Nacional, como um contributo para que São Tomé e PRíncipe, cumpra com um dos objectivos do desenvolvimento sustentável, a Educação de Qualidade para Todos.

O Director Executivo da Agência Nacional de Petróleo, Olegário Tiny, também assinou os três acordos, e aproveitou para recordar que apesar do petróleo ainda não ter jorrado, há vários anos, ou melhor, desde o início do processo de prospecção de petróleo nos finais dos anos 90 do século XX, que São Tomé e Príncipe, beneficia de fundos da indústria petrolífera.

Pedro Ribeiro, na qualidade de representante da TOTAL em São Tomé e Príncipe, garantiu que a companhia francesa, está presente no país, e promete contribuir para a exploração real de petróleo, e para o desenvolvimento social e económico.

Por outro lado na mesma cerimónia, a TOTAL, assinou acordo com a Direcção da Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe, tendo assumido o compromisso de construir e apetrechar uma mediateca em São Tomé.

Projectos sociais que devem atingr o valor de 1 milhão de dólares. Valor inscrito no acordo de partilha de produção do bloco 1, como sendo responsabilidade anual da TOTAL para com o sector social de São Tomé e Príncipe.

TOTAL faz parte do grupo de grandes empresas mundiais de petróleo que entraram na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, a partir do ano 2019. A Anglo- Holandesa SHELL é uma delas. Já a inglesa BP-British Petroleum está a operar sobre dois blocos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe desde o ano 2018.

Abel Veiga