Covid-19: ONU vê “danos económicos sem precedentes” e pede US$ 2,5 trilhões para países em desenvolvimento

A ONU pediu esta segunda-feira um pacote de US$ 2,5 trilhões para combater os impactos econômicos da pandemia de covid-19 nos países em desenvolvimento.

Segundo as Nações Unidas, excluindo a China, dois terços da população mundial vivem nessas nações e estão enfrentando “danos econômicos sem precedentes”.

Consequências

Um estudo da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Unctad, afirma que o choque econômico da pandemia atingiu estes Estados-membros com uma “velocidade dramática, mesmo em comparação com a crise financeira global de 2008.”

Falando à ONU News, de Brasília, o especialista da Unctad Nelson Barbosa explicou as grandes conclusões do relatório.

“A Unctad aponta que, além das ações já apontadas nos países mais ricos, é necessário um esforço internacional para ajudar os países mais pobres, os países que não tem condição sozinhos de enfrentar essa crise. Essa ajuda é de US$ 2,5 trilhão, inclui US$ 1 trilhão por parte do FMI para combater os efeitos financeiros da crise, para atenuar a flutuação cambial e permitir o refinanciamento ou o pagamento dos compromissos já agendados. E inclui também US$ 500 bilhões em ações de saúde, transferência de recursos, testes, ampliação de capacidade de hospitais e tratamento para os doentes para que os países mais pobres possam reforçar seus sistemas de saúde. ”

© MSC shipping

Economia mundial entrará em recessão em 2020 com uma perda prevista de receita global de trilhões de dólares.

Previsões

O secretário-geral da Unctad, Mukhisa Kituyi, disse que “as consequências econômicas do choque são contínuas e cada vez mais difíceis de prever, mas há indicações claras de que as coisas piorarão muito antes de melhorar.”

Nos dois meses desde que o vírus começou a se espalhar, os países em desenvolvimento sofreram um enorme impacto. Isso pode ser visto em dados como saídas de capital, aumento de juros, depreciações cambiais e perdas nas receitas de exportação, devido à queda nos preços das matérias primeiras e turismo.

Diante disso, a Unctad afirma que “não está otimista sobre o tipo de recuperação rápida testemunhada em muitos países em desenvolvimento entre 2009 e 2010.”