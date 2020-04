Medidas adoptadas pelo Banco Central para mitigar o impacto da recessão económica

O Comité da Politica Monetária do Banco Central de S. Tomé e Príncipe reuniu-se no dia 24 de Março de 2020, com o intuito de analisar as informações mais recentes sobre a evolução da conjuntura económica nacional e internacional, e tomar, preventivamente, decisões que mitiguem constrangimentos actuais e outros danos na eventualidade da pandemia causada pelo Covid – 19 despoletar uma crise económica e social.

À luz das informações disponíveis, este Comité considera que o impacto da pandemia do Covid-19 na vida das pessoas e na atividade económica está ainda a ser avaliado, mas uma recessão económica global é dada como certa.

A necessidade de distanciamento social decorrente do Covid-19 tem afetado, sobremaneira, a economia mundial e as perspetivas de crescimento têm-se reduzido, pelo que, na esteira das orientações universalmente adotadas pelos governos e bancos centrais, este comité considera que tudo deve ser feito, por parte das autoridades nacionais, de forma a mitigar os efeitos que esta crise terá sobre as famílias e as empresas no nosso país.

Nesta perspetiva, o Comité de Politica Monetária do Banco Central de S. Tomé e Príncipe decidiu, com efeitos imediatos, o seguinte:

Reduzir a Taxa de Facilidade Permanente de Liquidez de 11% para 9,5%;

Reduzir as Reservas Mínimas de Caixa de 18% para 14% em moeda nacional e de 21% para 17% em moeda estrangeira;

De igual modo, em coordenação com o Governo, o Comité da Politica Monetária tomou as seguintes decisões:

Orientar os bancos a conceder moratórias no pagamento das prestações bancarias aos agentes económicos (empresas e pessoas singulares), cujos rendimentos ou negócios estejam a ser afetados, de forma direta, pelo choque do COVID-19, devendo o BCSTP adotar medidas temporárias de flexibilização de alguns rácios prudenciais;

Orientar os bancos a suspender e/ou reduzir algumas comissões, sobretudo, as referentes aos pagamentos eletrónicos;

Trabalhar em colaboração com a SPAUT e os Bancos no sentido de assegurar o aprovisionamento permanente das caixas ATM.

O Comité de Politica Monetária do Banco Central de S. Tomé e Príncipe continuará a acompanhar de forma atenta e sistemática a evolução da presente crise, e tomará, dentro das suas competências todas as medidas para mitigar os efeitos da mesma.

São Tomé, ao 01 dia do mês de Abril de 2020.

O Governador

Américo Soares de Barros